DEDICATA A TE. RAIMONDO (FDI): GOVERNO SOSTIENE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 11 luglio 2023 – “Grazie alla card ‘dedicata a te’ oltre 1 milione e 300mila famiglie in condizione di difficoltà potranno arrivare più serene alla fine del mese con la certezza di poter acquistare generi di prima necessità. I 500 milioni di euro stanziati per questa misura, infatti, consentiranno di mettere a disposizione di ciascun nucleo familiare quasi 400 euro. Con questa iniziativa, fortemente voluta dal ministro Lollobrigida, il governo Meloni, ancora una volta, dimostra la sua capacità di ascolto nei confronti dei problemi reali del paese. Alle chiacchiere, come sempre, rispondiamo con la concretezza e con i fatti”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo.

