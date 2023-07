DOMODOSSOLA (VB) – Trasferta in Val d’Ossola per i soccorritori della squadra forra lombarda: sabato e domenica i nostri tecnici hanno partecipato a un’esercitazione condivisa, ospiti della squadra forra del Cnsas Piemonte. Più di trenta i soccorritori presenti, tra cui uno speleosub piemontese, provenienti anche da Liguria, Valle d’Aosta e la componente alpina del Cnsas ossolano. Sabato, nel torrente Rasiga, in Val Bognanco, in presenza di due istruttori regionali e con due sanitari Cnsas di Lombardia e Liguria hanno simulato l’evacuazione e l’accompagnamento fuori dalla forra di feriti non gravi, parzialmente collaboranti, con una serie di tecniche e manovre che richiedono attenzioni particolari. Domenica invece, dopo il ripasso della parte sanitaria, si sono spostati nel torrente Isorno. Una squadra, accanto alla delegazione alpina, si è dedicata alle tecniche di sforramento dal ponte, con manovre di corda che richiedono grande coordinazione; l’altra squadra invece ha proseguito nella forra, per il recupero di una persona annegata. È quindi intervenuto il tecnico speleosub, che dopo l’immersione ha affidato il figurante alla barella forra, per proseguire nelle usuali manovre fino all’uscita. Momenti come questo sono fondamentali, perché sempre più spesso le squadre di diverse regioni collaborano in interventi reali, sia in zone di confine, sia su interventi particolarmente complessi, che richiedono un maggior numero di tecnici specializzati per questi ambienti. Conoscersi e lavorare insieme determina il buon esito dell’intervento. La formazione della squadra forra lombarda proseguirà a settembre con la parte di attrezzamento, movimentazione notturna ed elicertificazione