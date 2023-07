Uber Eats chiude, il M5S Lombardia incontra i riders: «Servono tutele, inaccettabile perdere il lavoro così»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2023 – I consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini e Nicola Di Marco, hanno incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori Uber Eats rimasti senza impiego in seguito alla decisione dell’azienda di non proseguire l’attività. L’incontro si è svolto in un primo momento in piazza Lombardia, dove i riders manifestavano, dopodiché una rappresentanza dei lavoratori ha partecipato ad un tavolo di lavoro all’interno degli uffici del Movimento a Palazzo Pirelli.

Di Marco e Pizzighini (M5S): «Non è accettabile essere licenziati da un comunicato stampa. Non è accettabile che questa categoria di lavoratori viva nel precariato più buio, senza diritti né tanto meno tutele. Occorre introdurre al più presto le clausole di un contratto nazionale degno di tale nome, che garantiscano la sicurezza e definiscano doveri e diritti dei riders, allo stesso modo di qualsiasi altro lavoratore. Queste persone oggi vivono la loro condizione professionale come se fossimo ancora a inizio secolo, quando i dipendenti venivano pagati a cottimo e impiegati a giornata. Un ritardo di cento anni che le Istituzioni hanno il dovere di colmare. Per questo saremo presenti quando i rappresentanti dei sindacati saranno ascoltati in IV commissione Attività produttive, al fine di sostenere le loro richieste. Parlando con queste persone emerge in maniera ancora più evidente la necessità di una legge sul salario minimo, che garantisca una retribuzione dignitosa anche alle categorie che oggigiorno finiscono più di altre per essere sfruttate. La locomotiva d’Italia rischia di smettere di correre, se continua a lasciare indietro qualcuno. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia porta avanti questa battaglia dalla scorsa legislatura e non si fermerà finché anche per i riders non saranno estesi i diritti» concludono i Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle.

