CEM Ambiente premia i primi tre classificati del contest social #ScattaSostenibile

(Mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 12 luglio 2023 – La loro creatività mischiata alla sostenibilità e al rispetto per la natura ogni giorno hanno fatto la differenza. E così le fotografie con le quali Davide Rigamonti, Simone Manzini e Dylan Tarricone si sono messi alla prova hanno dato i risultati sperati. Sono loro, infatti, i tre vincitori del contest di CEM Ambiente #ScattaSostenibile che oggi, nella sede dell’utility a Cavenago Brianza, sono stati premiati dal Presidente di CEM Alberto Fulgione.

“Per i 50 anni di CEM abbiamo scelto di parlare certamente del nostro servizio – ha spiegato il Presidente di CEM Alberto Fulgione – ma abbiamo voluto anche parlare di sostenibilità a 360 gradi, allargando a un progetto culturale la nostra mission economica. Il concorso #ScattaSostenibile si inserisce in questo contesto: far emergere tutta la sostenibilità che c’è nelle persone che vivono nei nostri 72 Comuni soci. Il risultato oggi è sotto i nostri occhi ed è la capacità di chi ha partecipato di cercare la sostenibilità nella vita di ogni giorno, per dare una mano concreta all’Ambiente in cui tutti viviamo”.

Il concorso era aperto a tutti i cittadini residenti in uno dei 72 Comuni soci dove CEM gestisce la raccolta differenziata e ha visto un bel numero di partecipanti, tra i quali una Giuria di esperti ha selezionato 25 immagini e poi i tre vincitori. Il contest prevedeva l’invio tramite i social di una foto dedicata al tema della sostenibilità. Ecco di quale sostenibilità hanno deciso di parlare i nostri vincitori: Davide Rigamonti ha rappresentato la salvaguardia della biodiversità attraverso l’immagine di un’ape, Simone Manzini il ploggin per tutti, in qualunque condizione e per qualsiasi età, e Dylan Tarricone che ha rappresentato l’economia circolare attraverso il riutilizzo dello scarto umido.

Ma cos’hanno vinto?

Davide Rigamonti, del Comune di Lesmo, primo classificato, ha vinto una bicicletta a pedalata assistita.

Simone Manzini, del Comune di Agrate Brianza, secondo muscolare.

Dylan Tarricone, del Comune di Burago di Molgora, terzo classificato, ha vinto una bicicletta per la sua bambina.

Contenti del loro premio, ora avanti per tutti a tutta sostenibilità!

ScattaSostenibile ha fatto parte di una delle attività che inserite nelle iniziative per i 50 anni di CEM Ambiente.