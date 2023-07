(Mi-lorenteggio.com) Mediglia, 12 luglio 2023 – Intorno alle ore 15.00, lungo la strada provinciale Cerca in Mombretto, è avvenuto un incidente tra un camion e una vettura, che dopo l’impatto ha terminato la sua corsa in un fosso. Grave il bilancio: un uomo di 65 anni e deceduto sul colpo, mentre, un uomo di 61 anni è stato trasportato in ospedale a San Donato Milanese in elicottero in codice rosso.

Redazione