Lombardia, risorse nazionali centri estivi  

Scurati (Lega): “Finanziati migliaia di progetti, molti anche nel Milanese”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2023. È stato dato parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze riparto delle risorse, pari a 59,4 milioni di euro, del Fondo per le attività socioeducative. Fondo a favore dei minori destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale Silvia Scurati (Lega) vicepresidente della IV° Commissione ‘Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione’ di Regione Lombardia.

“Ottima notizia il via libera dalla Conferenza Stato-Città al fondo da quasi 60 milioni di euro destinato ai Comuni, per le attività socioeducative nei centri estivi. L’auspicio, come annunciato dallo stesso Ministro, è che il finanziamento per i centri estivi diventi strutturale. Tra i Comuni finanziati voglio segnalare i Comuni di Bareggio (17mila euro); Magenta (24mila euro); Legnano (61mila euro); Garbagnate (27mila euro); Marcallo con Casone (6mila euro); Abbiategrasso (35mila euro)”.

“Ricordo – conclude Scurati – che anche Regione Lombardia, ad esempio, con il bando ‘Estate insieme’ per la concessione di un contributo economico, a fondo perduto, sostiene da anni la realizzazione di programmi di iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza al fine di promuovere la socialità e il benessere dei minori” conclude.