Milano. Diversi arresti per furti

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2023 – La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori nel centro città di Milano, nei giorni scorsi ha arrestato 4 persone.

Gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, ieri pomeriggio, hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso un cittadino peruviano di 27 anni e un cittadino cileno di 35 anni. I poliziotti hanno individuato in Corso Vittorio Emanuele i quattro cittadini stranieri, di cui uno con due borse di grosse dimensioni, i quali entravano ed uscivano da diversi esercizi commerciali e, giunti nei pressi del negozio Milan Store, tre sono entrati all’interno mentre il quarto si è posizionato all’esterno osservando a distanza i complici. Dopo pochi minuti, il cittadino peruviano con le due borse è uscito in maniera affrettata dal negozio ed è stato subito fermato dagli agenti, che avevano osservato tutti i loro movimenti, insieme al cittadino cileno mentre gli altri due complici sono riusciti a far perdere le loro tracce. A seguito di perquisizione, all’interno delle due borse schermate, i poliziotti hanno trovato numerosi capi di abbigliamento sportivo, tutti dotati di dispositivo antitaccheggio, per un valore di circa 1.200 euro.

I “Falchi” della Squadra Mobile hanno arrestato due 17enni marocchini per furto con strappo. Ieri, in piazza Oberdan angolo Corso Buenos Aires, i poliziotti hanno bloccato il minorenne che poco prima aveva strappato la collanina d’oro ad un cittadino italiano 55enne mentre passeggiava lungo via Benedetto Marcello. Dopo un breve inseguimento a piedi, con l’ausilio degli agenti della volante del Commissariato Città Studi, è stato bloccato e arrestato. Martedì mattina, invece, i Falchi hanno arrestato l’altro 17enne in via Coni Zugna angolo via Dugnani per il furto con stratto di una collanina d’oro consumato poco prima in via San Vittore adi danni di una donna di 66anni: il minore, che tentava di occultare la refurtiva nelle sue parti intime, è stato bloccato e arrestato. Entrambi sono stati associati presso il CPA di Milano.