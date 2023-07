PROTEZIONE CIVILE, ASSESSORE LA RUSSA VISITA SEDE CINISELLO BALSAMO: OTTIMA STRUTTURA, FONDAMENTALE IMPEGNO DEI VOLONTARI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2023. L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha visitato la sede che ospita il Corpo Volontari Protezione Civile di Cinisello Balsamo (MI).



A ricevere l’assessore, il vicesindaco Giuseppe Berlino e una nutrita rappresentanza dei 70 volontari della struttura. Si tratta di personale operativo, specializzato in interventi idrogeologico-idraulici. Altre specializzazioni dell’associazione sono relative alla logistica e al gestionale. Recentemente alcuni volontari hanno preso parte alla missione in Emilia-Romagna.



“È stato un piacere incontrare i volontari e visitare la sede della Protezione Civile di Cinisello Balsamo – ha detto l’assessore La Russa – una struttura all’avanguardia composta da personale di alto livello. Ringrazio i volontari per il loro impegno quotidiano e l’importanza del loro ruolo nella gestione delle situazioni di rischio”.



Romano La Russa, dopo aver ringraziato l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo per la costante attività nel settore, ha elogiato la qualità delle attrezzature e delle infrastrutture Regione Lombardia ha contribuito all’acquisto di un pick-up.



L’assessore ha infine espresso la “vicinanza e sostegno ai volontari. Auspico una sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni e le associazioni che operano nel settore. Regione Lombardia sarà sempre vicina”.