COLDIRETTI – NUOVI FINANZIAMENTI ALL’AGRISOLARE: INCONTRI A MILANO, LODI E MONZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2023 – Le nuove opportunità di finanziamento per il fotovoltaico in agricoltura offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono al centro di una serie di incontri organizzati sul territorio delle tre province dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Il primo appuntamento con “PNRR – Parco Agrisolare” – precisa la Coldiretti interprovinciale – si terrà lunedì 17 luglio alle ore 18 a Lodi, presso la sala riunioni della Federazione in via Haussmann 11/L. L’incontro con i tecnici è rivolto in particolare ai soci Coldiretti delle zone di Lodi e di Codogno.

I successivi confronti sullo stesso tema – conclude Coldiretti – sono già stati programmati per i soci delle sedi di Cuggiono e Abbiategrasso martedì 18 luglio alle ore 16 presso l’ufficio zona di viale Roma 2 a Cuggiono, e per giovedì 20 luglio alle 11 presso la Uol Coldiretti di via Cristoforo Colombo 10 a Melzo, dove sono invitati gli imprenditori agricoli della Brianza, dell’est Milanese e del Sudmilano.

