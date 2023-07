LEGNANO – Domenica 30 LUGLIO, MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 14 luglio 2023. Prossima data, Domenica 30 LUGLIO a LEGNANO, MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI, presso il SALICE situato in Via dei Salici 9, Manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Rock Paradise, dall’Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, da Il Salice e dal Circolo S. Teresa Mazzafame.

Parteciperanno espositori con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD.

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA

INGRESSO GRATUITO

POTRAI SCAMBIARE dischi e CD con gli espositori

POSSIBILITA’ DI RISTORARSI E PRANZARE PRESSO IL BAR DELLA STRUTTURA

V.A.