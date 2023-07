MONZA. INAUGURATO IL NUOVO PARCO GALLARANA E L’INTITOLAZIONE DI VIA PINA SACCONAGHI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 14 luglio 2023 – Questa sera alle ore 18.00 presso l’area verde Gallarana, angolo via Bosisio – Prampolini, si è svolta l’inaugurazione della nuova area di 24.900 mq realizzata nel quartiere Libertà alla presenza del Sindaco Paolo Pilotto e dell’Assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti.

Tutte le opere di urbanizzazione. Le opere di urbanizzazione, per un valore complessivo di 1.924.000 euro, sono relative a una convenzione urbanistica siglata nel 2017, eseguite in attuazione del Piano di Lottizzazione in via Bosisio, via Aguggiari, via Gallarana. In particolare, a fronte di 13.000 mq di aree edificabili, l’operatore privato ha ceduto al Comune di Monza 24.900 mq di aree verdi e di parcheggi, cui si è aggiunta una nuova via di attraversamento di circa 200 metri che proprio oggi sarà intitolata alla memoria della pittrice monzese Pina Sacconaghi.

“Riusciamo finalmente ad inaugurare un importante snodo viabilistico di quartiere e un nuovo parcheggio, ma soprattutto un grande parco a servizio dei cittadini e dei bambini coi nuovi giochi e il prossimo futuro punto di ristoro che verrà a breve messo a bando. Non meno importante l’intitolazione della via ad un importante personaggio femminile della Città, Pina Sacconaghi, per trovare una maggiore equità di genere anche nella toponomastica, visto che meno del 4% di vie e piazze a Monza portano nomi di donne”, ha detto l’Assessore Marco Lamperti.

Il parco e la pista ciclabile. Il “Parco centrale della Gallarana” offre al quartiere 13.500 mq di verde: sono 121 le alberature già posate e altre verranno messe a dimora dal Comune a fine estate; completamente recintato, il parco contiene anche un’area giochi e un chiosco/bar la cui gestione sarà assegnata al termine della procedura pubblica. La nuova pista ciclabile, di circa 500 metri, si sviluppa all’interno del parco e collega via Gallarana e via Aguggiari fino a via Prampolini.

Strade, parcheggi e illuminazione. Le connessioni realizzate prevedono il nuovo tratto stradale di collegamento tra via Gallarana e via Prampolini/Bosisio, con illuminazione denominato da oggi via “Pina Sacconaghi – pittrice (1906 – 1994)”.

A questa si aggiungono il nuovo parcheggio lungo la via di 77 posti (di cui 4 disabili e 10 posti moto) e la nuova rotatoria tra via Bosisio e via Prampolini.

Nuovi parcheggi, comprensivi di illuminazione e aiuole alberate, sono stati realizzati anche in via Aguggiari e in via Bosisio.

Completano le opere il nuovo impianto di illuminazione pubblica con 66 nuovi pali e la nuova cabina di trasformazione Enel a servizio di tutto il quartiere, oltre alla riqualificazione del tratto stradale di via Aguggiari, con il nuovo marciapiede (lato ovest) con sosta e la riasfaltatura del tratto stradale e del marciapiede già esistente.

Le opere già fruibili. Sono già stati aperti ai cittadini i due giardini pubblici, a prato ed alberati sulla via Gallarana, con sedute, impianto di irrigazione ed illuminazione, e percorso pedonale in calcestre di circa 1.600 mq e 3.300 mq oltre al nuovo parcheggio in via Gallarana, anch’essa oggetto di un importante intervento di riqualificazione.

