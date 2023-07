MUSE: sempre più vicine le date negli stadi Olimpico di Roma (18 luglio) e San Siro a Milano (22 luglio)

Da Lucia Santarelli – ABOUT l.santarelli@about-ent.it

A redazione@mi-lorenteggio.com

Data venerdì 14 luglio 2023 – 15:13

WILL OF THE PEOPLE TOUR

DOPO ESSERE PARTITO OLTREOCEANO

ED APPRODATO IN EUROPA

IL LORO GRANDE SHOW ARRIVA FINALMENTE

NEI DUE PIU’ PRESTIGIOSI STADI D’ITALIA

18 LUGLIO 2023 – STADIO OLIMPICO DI ROMA

22 LUGLIO 2023 – STADIO SAN SIRO DI MILANO

Very Special Guest:

ROYAL BLOOD

ONE OK ROCK

SCARICA PRESS KIT (CS INVIATI e FOTO)

Milano, 14 luglio 2023 – Dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Will Of The People” (che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana, unici artisti internazionali ad aver raggiunto questo risultato in Italia nel 2022 oltre ad Harry Styles), il nuovo grande spettacolo dei MUSE arriva finalmente nel nostro Paese, con due imperdibili appuntamenti del Will Of The People Tour che li vedranno protagonisti il 18 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano.

Il tour mondiale è partito oltreoceano per poi approdare in Europa, con tappe in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera, toccando i più importanti stadi e festival del continente. Riconosciuti universalmente come una delle migliori live band del mondo, i Muse hanno da sempre prodotto degli show grandiosi, innovativi e unici nel loro genere: il Will Of The People tour che sta per arrivare nei due grandi stadi italiani non farà eccezione.

Very special guest delle date del 2023, comprese le due in Italia, saranno i ROYAL BLOOD e gli ONE OK ROCK. Il duo inglese dei Royal Blood, formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, tornerà – a fianco dei Muse – nel nostro Paese dopo la data a giugno 2022 all’Alcatraz di Milano. Gli One Ok Rock, band giapponese emo rock da milioni di streams e views, sono uno dei gruppi giapponesi più popolari nella scena rock internazionale, che sul palco dell’Olimpico e di San Siro porterà tutta la sua carica esplosiva per infiammare gli stadi di energia e scaricare una potente scossa di adrenalina.

I MUSE vincitori di due Grammy Awards, un American Music Award, sette MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, diciannove NME Awards e sette Q Awards e non solo hanno pubblicato il 25 agosto 2022 il loro ultimo album “WILL OF THE PEOPLE”, che ha debuttato al primo posto in diversi Paesi, tra cui UK, Italia, Francia, Finlandia e Svizzera.

L’album, che ha riscosso un ampio consenso da parte della critica per la sua ambizione e per la sua riflessione su un mondo in continuo mutamento, contiene 10 tracce interamente autoprodotte dai Muse stessi.

“Will of the People” è stato anticipato dai singoli “Won’t Stand Down”, “Compliance”, dalla title track “Will Of The People” e da “Kill Or Be Killed”.

A queste tracce si sono aggiunti brani inediti come “Liberation” (dove riecheggia il glam rock nell’era della disinformazione) e “Verona”, brano dalle nostalgiche trame elettroniche permeate da innocenza e purezza. A parte la struggente ballad “Ghosts (How Can I Move On)”, l’energia frenetica della band è palpabile con l’impeto fulmineo di “Euphoria” mentre in “We Are Fucking Fucked” cala il sipario con dinamiche loud/quiet/loud e un’ultima esplosione di follia.

In scaletta per questo Will OF The People Tour, i brani dell’ultimo album ma non solo: il live ripercorre la carriera pluridecennale della band con quelli che sono ormai diventati dei classici del rock contemporaneo, veri e propri inni da stadio, consegnati al pubblico in tutta la loro esplosività e spettacolarità.