-PROTEZIONE CIVILE. NASCE IL ‘COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO’, ASSESSORE LA RUSSA: STRUMENTO UTILE E IMPORTANTE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2023 – Costituito a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale Romano La Russa, il comitato regionale del volontariato di Protezione Civile.

I 28 rappresentanti dei 12 comitati provinciali hanno eletto presidente Dario Pasini del gruppo comunale di Pantigliate (MI), vicepresidente Enrico Musesti del gruppo Val Carobbio (BS) e segretario Luca Bertolasi della Protezione Civile intercomunale di Sustinente (MN).

Tra i vari compiti del comitato, la ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile e il confronto con le autorità regionali e locali del settore.

“Sono particolarmente felice della costituzione del primo comitato – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – poiché la loro attività sarà fondamentale per approfondire tematiche molto delicate. Un momento certamente importante per un organismo che fornirà certamente contributi essenziali per implementare le attività del settore di Protezione Civile”.



Componenti Organismo Direttivo Ristrettto

1 BERGAMO NESPOLI MATTEO GRUPPO INTERCOMUNALE DALMINE-ZINGONIA Presidente II commissione

Segreteria e ICT

2 BERGAMO CAMPANA CLAUDIA GRUPPO COMUNALE DI SERIATE

3 BERGAMO MARTINELLI CLAUDIO AVPC PARCO DEL BREMBO

4 BRESCIA MUSESTI ENRICO A.V. GRUPPO VAL CAROBBIO Vicepresidente del CRVOPC

5 BRESCIA GOZZINI EMILIO PAOLO G.V.PC LUMEZZANE Presidente V commissione

Antincendio boschivo

6 BRESCIA BERTOGLIO EUGENIO C.O.P.C.R. RONCADELLE

7 COMO LIVERIERO LAVELLI GIOVANNI GESC GRUPPO ECOLOGICO STUDENTI COMASCHI Presidente IV commissione

Formazione

8 COMO TURCONI SIMONA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE

CIVILE COLLINE COMASCHE

9 CREMONA CANEVARI BRUNO A.V. PROTEZIONE CIVILE – VOLONTARI OLMESI

10 CREMONA STEFANINI IVAN GRUPPO COMUNALE DI “PLATINA” DI PIADENA

11 LECCO MORNICO DOMIZIA GRUPPO COMUNALE CORTENOVA

12 LECCO BONFANTI ANDREA MARIA GRUPPO COMUNALE MERATE

13 LODI FERRARI LUIGI GRUPPO COMUNALE DI CASTELGERUNDO

14 LODI VIGNATI MARCO GRUPPO COMUNALE DI SOMAGLIA

15 MILANO PASINI DARIO GRUPPO COMUNALE VPC PANTIGLIATE Presidente del CRVOPC

16 MILANO CAMBARERI MATTIA GRUPPO COMUNALE VPC TREZZO SULL’ADDA Presidente VII commissione

Comunicazione e social

17 MILANO BOSSI LUIGI ODV COORDINAMENTO VOLONTARIATO MILANO

PROTEZIONE CIVILE

18 MANTOVA CIRELLI ROBERTO ASSOCIAZIONE TORRE D’OGLIO ODV Presidente I commissione Normativa

e semplificazione e provvedimenti

19 MANTOVA BERTOLASI LUCA PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV Segretario del CRVOPC

20 MONZA-BRIANZA GALLI GIUSEPPE CAMPO VOLO COGLIATE

21 MONZA-BRIANZA COSTA GIANCARLO AVPC CESANO MADERNO – MB Presidente VI commissione TLC

22 PAVIA SALVINI ANDREA GRUPPO COMUNALE PAVIA

23 PAVIA BRUSONI ALIDA GRUPPO COMUNALE PIEVO PORTO MORONE

24 SONDRIO SPEZIALE LUCIANO GRUPPO COMUNALE FORCOLA Presidente III commissione Attività

operative, emergenziali e di Colonna

25 SONDRIO CALIGARI DANIELE GRUPPO COMUNALE FORCOLA

26 VARESE BARRANCO GIOVANNI GRUPPO COMUNALE SOLBIATE OLONA

27 VARESE CARCANO MARCO GRUPPO COMUNALE MALNATE

28 VARESE VILLA MATTEO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE-AIB

