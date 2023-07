S.T.Art! si conferma opportunità di intrattenimento formativo per i giovani.

In arrivo nuove occasioni con Rete Brianza Giovani/B- Young Next

Tra le esperienze estive appena concluse il corso “Teatrando” e il laboratorio di street art che ha colorato il Centro Giovanile “Cubotto”

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 14 luglio 2023. Un murale che è un’esplosione di colore, un mix di elementi con richiami all’estate e allo sport, espressione dell’energia creativa dei giovani autori. È la nuova opera collettiva di street art che riveste la parete esterna del Centro Giovanile lissonese “Cubotto” di via Conti, firmata dai partecipanti a “Beyond the Walls Street Art lab – Lissone”.

“Beyond the Walls Street Art lab” è una delle proposte di “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza”, progetto di politiche giovanili finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani Smart, coordinato dal Comune di Lissone in qualità di capofila e realizzato con il Comune di Biassono/Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate Brianza, i Comuni di Besana in Brianza, Carate Brianza, Macherio, Triuggio, Vedano al Lambro, l’IIS G. Meroni di Lissone, le Associazioni ASD Live e Teatro dell’Elica di Lissone e l’Associazione Us Atletica di Vedano al Lambro in qualità di partner.

Al laboratorio di street art, articolato in sette appuntamenti gratuiti dal 18 maggio al 5 luglio scorso, hanno partecipato adolescenti del territorio che hanno progettato e contribuito attivamente alla realizzazione di un’opera partecipata, frutto di idee condivise e di un’operatività di squadra, guidati dall’abilità tecnica dell’illustratore e urban artist Luogo Comune e coordinati dalle operatrici sociali di Spazio Giovani.

“Fin dall’inizio il muro così grande ci ha fatto ragionare su una pluralità di messaggi e significati – dichiarano le operatrici di Spazio Giovani – Abbiamo subito deciso, come gruppo, di non scegliere un’unica idea da veicolare, ma di farne convivere molte insieme. Il processo creativo, condiviso con Luogo Comune, è stato fondamentale. Ognuno, attraverso arte e bombolette, ha portato nel laboratorio qualcosa di suo: abbiamo cercato un equilibrio estetico e di contenuto che ci appartenesse. Senza dubbio il risultato porta con sé il senso della riqualificazione di un luogo come il Cubotto e del suo quartiere”.

Tra le esperienze estive offerte dal programma S.T.Art! rientra anche il corso “Teatrando”, terminato a fine giugno: cinque incontri durante i quali i giovani partecipanti hanno abitato lo spazio del Teatro dell’Elica per conoscersi, socializzare ed esprimersi attraverso gli strumenti del teatro.

“Attraverso i corsi di street art e di teatro abbiamo voluto offrire durante il periodo estivo un’opportunità di intrattenimento formativo, esperienze di svago che sono state contestualmente spunti di riflessione e dibattito per i ragazzi e le ragazze che vi hanno partecipato – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili, Giovanni Camarda – Inoltre l’obiettivo è rilanciare il Cubotto come centro aggregativo, quale punto di ritrovo giovanile, nonché dare continuità a un progetto di riqualificazione di un’area cittadina”.

Il progetto “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza” ha proposto nel corso del 2023 una serie di attività laboratoriali in ambito sportivo, teatrale e artistico rivolte ai giovani dai 15 ai 34 anni, con l’intento di contrastare il disagio e incentivare la socialità.

S.T.Art! si concluderà il 24 settembre con un evento finale presso Palazzo Terragni a Lissone, che intende essere un momento di restituzione alla cittadinanza delle esperienze vissute: i ragazzi e le ragazze che hanno sperimentato i corsi teatrali con la compagnia del Teatro dell’Elica andranno in scena con uno spettacolo la cui parte tecnica, luci e suoni, vedrà il contributo dei partecipanti al corso per “Light e Sound Designers” curato dall’Associazione Live nella scorsa primavera.

Per dare continuità all’offerta di servizi orientati ai bisogni dei giovani, in linea con il progetto B_YOUNG Rete Brianza Giovani e S.T.Art!, il Comune di Lissone ha candidato il progetto “Rete Brianza Giovani/B-Young Next: sfide, opportunità e orientamento” al bando di finanziamento regionale “La Lombardia è dei giovani 2023”, ricevendo un contributo complessivo richiesto pari a 70.000 euro. A partire dall’autunno 2023 verranno introdotte nuove azioni che mirano a promuovere e supportare la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso laboratori ed esperienze di natura sportiva e culturale, intercettando i destinatari anche con la modalità dell’educativa di strada. Il programma sarà sviluppato dal Comune di Lissone, in qualità di ente capofila, in partenariato con il Comune di Biassono-UdP Ambito Territoriale di Carate Brianza, in rappresentanza dei 13 Comuni dell’Ambito, la Cooperativa sociale La Grande Casa e l’I.I.S. Meroni di Lissone.

V.A.