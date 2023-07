Si chiude il 15 luglio la kermesse di musica internazionale I-Days Milano Coca-Cola 2023

I-Days Milano Coca-Cola 2023, il festival italiano di riferimento per tutti gli amanti della musica indipendente, si appresta a vivere la sua serata conclusiva. L’appuntamento è per sabato 15 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano.

Davvero imperdibile la line-up firmata da Live Nation, azienda leader nell’organizzazione di spettacoli dal vivo, in partnership con Coca-Cola. Si alternano sul palco gli Arctic Monkeys (una delle band inglesi più influenti degli ultimi decenni, con oltre 25 milioni di copie vendute), The Hives (l’esplosiva band svedese) e gli Omini (reduci dal successo di XFactor, sono tra i nomi più in vista della nuova generazione di rock band).

Si chiude così una edizione degli I-Days che nei giorni scorsi (nelle tappe del 22-24 giugno e del 30 giugno-2 luglio) ha già visto sul palco alcuni tra i più importanti nomi della musica internazionale, tra cui Florence + The Machine, Rosalia, The Black Keys, Liam Gallagher, Red Hot Chili Peppers… impossibile citarli tutti.

Riciclare è Rock – Fra i promotori della manifestazione anche CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio che si fa portavoce dei valori del progetto di sensibilizzazione ambientale ‘Every Can Counts’ (in Italia noto come ‘Ogni Lattina Vale’) nato per stimolare la raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio in contesti ‘on the go’ e ‘fuori casa‘.

“Quando si parla di riciclo e di raccolta differenziata è importante tenere sempre a mente che ogni gesto compiuto dal singolo, anche il più piccolo, si rivela utile. Oggi con Every Can Counts – Ogni Lattina Vale torniamo sotto gli spalti di un grande evento musicale per dimostrare che ovunque e in ogni contesto è possibile adottare atteggiamenti sostenibili.” dichiara Giuseppina Carnimeo, direttore Generale CIAL.

“Siamo entusiasti di collaborare con CIAL e promuovere il progetto ‘Ogni Lattina Vale’ al festival I-Days Milano Coca-Cola 2023.” afferma Michela Trevisan, Sponsorship Manager di Live Nation Italia. “Riciclando le lattine di alluminio consumate durante il festival, facciamo un importante passo avanti verso la creazione di un evento più attento all’ambiente. Insieme, possiamo ispirare altre realtà ad abbracciare il riciclo in contesti ‘on the go’ e ‘fuori casa’ “.

E al fianco di CIAL, gli I-Days mostrano il loro animo green.

Anche in occasione della serata conclusiva del 15 luglio (così come già accaduto durante concerti del 30 giugno, dell’1 e del 2 luglio) tanti giovani animatori del progetto ‘Every Can Counts incoraggeranno il pubblico a mantenere puliti gli spazi pubblici e, dotati di appositi zaini contenitori, si attiveranno per recuperare le lattine consumate negli spazi della kermesse.

A dare il benvenuto all’ingresso dell’Ippodromo Snai, una coloratissima installazione pop-up (realizzata con oltre 2000 lattine per bevande, accostate l’una all’altra fino a formare il logo della manifestazione). Spazio anche a un piccolo-grande quiz: il pubblico infatti potrà provare a indovinare il numero esatto di lattine pressate contenute in una balla posta in bella vista. In palio la famosa Ricicletta® di CIAL (city bike realizzata con l’equivalente di 800 lattine per bevande) che è ormai diventata un vero e proprio simbolo del riciclo dell’alluminio.