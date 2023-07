Milano. Incidente mortale in viale Fulvio Testi, moto travolge pedone 73enne e lo uccide, grave motociclista

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2023 – Intorno alle ore 17.10 di oggi, in viale Fulvio Testi, all’altezza del civico 91, un uomo 73 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito da una moto. Inutili i soccorsi di due ambulanze e di un’automedica. Anche il conducente della moto, un 30enne ha riportato gravi ferite, dopo l’impatto con il pedone, riportando un trauma cranico e con ferite al bacino e a entrambe le gambe. Il ferito, dopo essere stato intubato e dopo le prime manovre di soccorsco, è stato in tubato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che oltre a mettere in sicurezza l’area, per permettere le operazioni di soccorso, ha fatto tutti i rilievi: sembrerebbe che la moto viaggiava ad alta velocità, quando, improvvisamente, si è trovata il pedone, passato con il rosso.

V. A.