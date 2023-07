SERVIZI DIGITALI. FASCICOLO DEL CITTADINO, LA REGISTRAZIONE DELLA TARGA ANCHE CON COMPUTER VIA WEB

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2023 – Ancora più efficiente il sistema che consente di accedere e consultare il proprio Fascicolo del cittadino e pagare le sanzioni per infrazioni ai divieti di sosta nel Comune di Milano.

Da alcuni giorni è possibile iscriversi via web, dal sito istituzionale del Comune di Milano, al sistema di accertamento elettronico (ADI). Per usufruire del servizio – che fino ad oggi era accessibile esclusivamente via app mediante telefono cellulare – è sufficiente registrare la targa del proprio veicolo o di quello utilizzato, purché sia immatricolato in Italia, e prendere visione delle informazioni riguardanti la propria posizione anche da un pc in modo agevole.



Per accedere in tutta sicurezza è sempre necessario usare le credenziali SPID o CIE. È possibile autorizzare l’invio di notifiche sul cellulare per essere avvisati in caso di multa.



Da settembre 2021 sono già 280mila i cittadini e le cittadine che hanno registrato la targa del veicolo, sono stati recapitati circa 400mila avvisi d’infrazione e di questi il 70% è stato pagato nel giro di qualche ora tramite la app. Da oggi la stessa operazione sarà possibile anche via computer.

Inoltre, dallo scorso aprile, anche chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha l’utilizzo – ad esempio in caso di mezzo intestato a un familiare, a noleggio, in leasing, aziendale etc. – può registrarne la targa sulla app del Fascicolo del cittadino e pagare la multa entro cinque giorni con pochi clic evitando le spese postali di notifica.



Ricordiamo che per chi non vuole registrarsi online nulla cambia: riceverà comunque la multa a casa, come sempre, e potrà pagarla entro cinque giorni con lo sconto previsto del 30% ma con l’aggiunta delle spese di notifica.

V.A.