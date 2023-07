Parchi milanesi e feste abusive: un binomio che si ripete

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2023 – “Come ogni fine settimana estivo, molti parchi milanesi sono stati oggetto di raduni abusivi con barbecue e consumo di alcol, nell’impunità generale, gruppi organizzati con musica, sedie, tavolini e gazebo, hanno occupato abusivamente intere aree verdi, dal parco Lambro ai giardini di via San Dionigi e via Pismonte. Non solo danni ambientali causati da queste feste senza permessi, considerando il caldo, i barbecue sono molto pericolosi per cose e persone. Fa riflettere come la Giunta Sala, così attenta ai parcheggi in zona stadio e ippodromo durante i concerti, se ne freghi totalmente di queste situazioni di illegalità” dichiara Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

Redazione