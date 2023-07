ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – Coach Piazza: “Cinque partite tostissime. Bello iniziare contro la Modena di Petrella”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2023

Prima tappa al PalaPanini di Modena contro la Valsa Group di Francesco Petrella. Non un avversario qualunque per coach Roberto Piazza. Città e persone che si incrociano già alla prima giornata del campionato di Superlega Credem Banca 2023/2024. Appuntamento il prossimo 22 ottobre. L’allenatore di Allianz Milano in una delle sue rare giornate di riposo di un’estate fitta di impegni, anche con la nazionale olandese, parla del calendario, della sua Milano e degli avversari.

Pronti via sarà subito salita, con una serie di gran premi della montagna… sorpreso o era nei programmi?

“Oggettivamente mi aspettavo un inizio più o meno simile. Dobbiamo ricordarci che abbiamo chiuso all’ottavo posto la stagione regolare dello scorso anno, mentre due stagioni fa eravamo arrivati quinti, così gli incontri erano capitati in maniera un po’ diversa. Io dico sempre che bisogna giocare contro tutti, prima o poi. Quest’anno avremo nelle prime giornate alcune squadre che sono già super attrezzate”.

Modena, Piacenza, Cisterna, Lube e Trento…

“Sì, le prime cinque partite saranno tostissime. E nessuno pensi di tirare il fiato contro Cisterna in mezzo. Io mi ricordo bene cosa è successo l’ultima stagione con loro. Abbiamo perso tutti i 6 punti in palio. Non si deve sottovalutare nessun avversario, ma neppure esagerare con i campanelli d’allarme se qualcosa non funziona subito all’inizio”.



Sarà un campionato molto breve, cinque mesi e mezzo, con all’interno anche la Coppa Cev. Preceduto da tanti impegni internazionali. Inizierete avendo a disposizione una buona parte del sestetto solo da pochi giorni. Come programmerete l’avvio del torneo?

“Mi muoverò sulla falsa riga di quanto ho fatto a inizio estate con l’Olanda. I giocatori arrivano molto allenati, qualcuno iper-allenato a causa dei tornei di qualificazione olimpica, che sono un impegno a cui tutti tengono. Yuki (Ishikawa ndr), Loser e Mergarejo sono tre giocatori molto importanti per la nostra squadra e saranno protagonisti del torneo di qualificazione olimpica. Dovrò metterli dentro da subito e gestirli con il contagocce. Avremo tre settimane piene di lavoro. In un mese affronteremo le due finaliste dell’ultima stagione Lube e Trento. Ma siamo attrezzati per giocarcela contro avversari di questo calibro. Certo, ci sarà da valutare se e quando fare riposare qualcuno, senza tirargli troppo il collo”.



Affronterete Piacenza, Civitanova e Trento in casa, potrebbe essere un vantaggio?

“L’Allianz Cloud pieno di tifosi è un valore aggiunto, ma per certe partite le motivazioni non mancano mai. Ovunque tu le giochi, le giochi per fare bottino pieno. Noi abbiamo voglia di riscattare alcune prestazione dell’anno scorso. Abbiamo se vuoi, anche un pelino il dente avvelenato per le semifinali playoff e di Coppa Italia. Saranno due partite intense”.



La prima giornata però dice Modena, PalaPanini. Lei, cresciuto a Parma, poi tanti anni di Sisley, la Russia, Cuneo, Polonia e Grecia, si è seduto per poco più di mezza stagione pure sulla panchina modenese, era il campionato 2016/2017. La sostituirono Lorenzo Tubertini (che le faceva da secondo) e un giovane Francesco Petrella, alla sua prima esperienza in A1, che oggi ritrova da avversario in Superlega, per un’altra prima.

“Lasciatemi dire che è un grande onore fare la prima partita con l’esordio di Francesco Petrella da capoallenatore. E’ una persona a cui voglio molto bene, un tecnico preparato e che si meritava questa opportunità. Umanamente per noi non sarà una gara come tutte le altre. Ci siamo sentiti al telefono anche pochi minuti fa. Però in campo ci vanno i giocatori e faremo di tutto per vincere. Per i miei atleti, partire da Modena va benissimo, perché vuol dire iniziare subito con la testa dentro lo scatolone”.



La campagna abbonamenti è partita bene, cosa si aspetta dal pubblico di Milano?

“Sento il fermento in città e questo ci carica. Io vorrei che il pubblico fosse l’ottavo uomo in campo, come è accaduto nei playoff. I nostri tifosi si meritano il meglio, la società ha fatto ulteriori sforzi per mettermi a disposizione una rosa competitiva. Mi piacerebbe ricreare subito all’Allianz Cluod l’atmosfera di fine stagione. La squadra e il pubblico si meritano da subito le luci della ribalta”.Grazie coach, buona estate di lavoro!





CAMPAGNA ABBONAMENTI ALLIANZ MILANO



Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario recarsi sul sito www.midaticket.it (https://www.midaticket.it/eventi/allianz-milano). Sono tre le tipologie di abbonamento all’Allianz Milano:

Abbonamento Regular che comprende l’accesso alle 11 gare casalinghe di regular season.

Abbonamento Maxi che comprende tutte le partite che Allianz Milano giocherà in casa (regular season, Cev Cup, Play Off scudetto, Play Off Challenge, eventuale quarto di finale di Coppa Italia).

Abbonamento Platinum (solo tribuna Lido e in numero limitato di posti) che comprende l’accesso all’area Hospitality e tutte le partite che Allianz Milano giocherà in casa (regular season, Cev Cup, Play Off scudetto, Play Off Challenge, eventuale quarto di finale di Coppa Italia).

Info e prezzi https://www.powervolleymilano.it/abbonamenti/



Calendario SuperLega Credem Banca 2023/24

Giornata 1

Andata 22 Ottobre 2023 – Ritorno 30 Dicembre 2023

Valsa Group Modena – Allianz Milano

Giornata 2

Andata 29 Ottobre 2023 – Ritorno 7 Gennaio 2024

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Giornata 3

Andata 5 Novembre 2023 – Ritorno 14 Gennaio 2024

Cisterna Volley – Allianz Milano

Giornata 4

Andata 12 Novembre 2023 – Ritorno 21 Gennaio 2024

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Giornata 5

Andata 15 Novembre 2023 – Ritorno 24 Gennaio 2024

Allianz Milano – Itas Trentino

Giornata 6

Andata 19 Novembre 2023 – Ritorno 4 Febbraio 2024

Farmitalia Catania – Allianz Milano

Giornata 7

Andata 26 Novembre 2023 – Ritorno 11 Febbraio 2024

Allianz Milano – Pallavolo Padova

Giornata 8

Andata 3 Dicembre 2023 – Ritorno 14 Febbraio 2024

Vero Volley Monza – Allianz Milano

Giornata 9

Andata 10 Dicembre 2023 – Ritorno 18 Febbraio 2024

Rana Verona – Allianz Milano

Giornata 10

Andata 17 Dicembre 2023 – Ritorno 25 Febbraio 2024

Allianz Milano – Gioiella Prisma Taranto

Giornata 11

Andata 26 Dicembre 2023 – Ritorno 3 Marzo 2024

Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano