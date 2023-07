Colle der Fomento, al Magnolia è di scena il Solo Amore Festival

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2023 – Tappa milanese per il Solo Amore Tour della storica formazione rap romana Colle der Fomento, che giovedì 20 luglio salirà sul palco Circolo Magnolia.

Dedicato al titolo della prima biografia ufficiale pubblicata dalla band lo scorso anno, il tour vuole raccogliere nell’esperienza del live i migliori momenti della loro discografia. Masito, Danno e DJ Baro porteranno infatti sul palco una scaletta che rappresenta al meglio gli estratti dai loro quattro album Odio pieno, Scienza doppia H, Anima e ghiaccio e Adversus. Trent’anni di musica e parole che abbracciano le generazioni dell’old school, come pure le nuove leve che guardano al rap con rispetto e ammirazione. Uno spaccato musicale e culturale che parte da Roma e arriva in tutte le città italiane tra beat e passione, rime e consapevolezza. La data di Milano, come in molte altre tappe del tour, vedrà la presenza della backing band Dumbo Station. Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria), accompagneranno il Colle con musica suonata dal vivo e brani riarrangiati per l’occasione.

Un concerto, ma anche un piccolo festival Hip-Hop, da qui il nome Solo Amore Festival. L’evento sarà infatti arricchito dalle selezioni a cura di DJ Dibba del collettivo romano Do Your Thang, per poi lasciare il palco allo showcase di Tebra e Comma Uno. Seguirà il live di Nex Cassel accompagnato da DJ Mush, che passerà poi il microfono agli OTR con Esa, Polare, DJ Vigor e DJ Skizo.