Milano Latin Festival: una settimana tra Ozuna, Tito Nieves, Enanitos Verdes, balli, folklore, cultura e schiuma party

Milano, 17 luglio 2023 – La seconda settimana del MLF2023 è stata davvero incredibile con i super concerti di J Balvin, Prince Royce, Manuel Turizo, Nicky Jam, Grupo Extra e Los 4. E anche la terza, che si apre lunedì 17 luglio promette grandi emozioni tra concerti, balli, gastronomia e folklore.

Cominciamo come sempre dai concerti che infiammeranno la Ticketmaster Arena e che sono un po’ il fulcro del Milano Latin Festival, l’evento di musica, ballo, gastronomia e cultura, dedicato al mondo latino-americano più importante d’Europa e fra i principali del mondo.

Martedì 18 luglio il palco della Ticketmaster Arena ospiterà Latin Factor, il talento latino, l’evento nato proprio per scoprire i nuovi talenti latini: 15 giovani artisti presenteranno due brani a testa: grandi emozioni per loro e per tutto il pubblico.

Giovedì 21 luglio, primo concerto della settimana, con la star portoricana Ozuna, che dall’inizio della sua carriera nel 2015 ad oggi ha conquistato innumerevoli riconoscimenti e nel 2019 è entrato a far parte della lista delle persone più influenti di Time Magazine. Ad agosto dello scorso anno ha pubblicato “Arhbo“, il singolo per la colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, insieme al rapper congolese-francese Gims e RedOne, che ha anche cantato in occasione della Cerimonia di Chiusura.

Nell’ottobre del 2022 ha pubblicato il suo quinto album da solista, OzuTochi, seguito dal più grande debutto in lingua spagnola su YouTube del 2022, “Monotonía“, una collaborazione con la superstar colombiana Shakira. Il suo brano più recente è “Mirage”, una collaborazione con il produttore tedesco AriBeatz, il ‘nostro’ Sfera Ebbasta e GIMS che a poche ore dal debutto era già nella Top50 di Spotify.

IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI OZUNA, ECCEZIONALMENTE, IL MLF SARÀ APERTO SOÑO PER I POSSESSORI DEL BIGLIETTO DEL CONCERTO.

Giovani star ma anche leggende della musica: tra le leggende della musica che arricchiscono di prestigio il Milano Latin Festival 2023 spicca il nome di

Humberto Nieves, soprannominato “Tito“, che calcherà il palco della Ticketmaster Arena venerdì 21 luglio.

Nato a Río Piedras, Porto Rico, Tito Nieves vive a New York, dove è cresciuto ascoltando musica tropicale, blues e pop e nel corso della sua carriera ha contribuito a far nascere la Musica Salsa / Tropical in inglese. Tra i classici senza tempo che Tito ha impreziosito con la sua voce melodica abbiamo grandi successi come “Can You Stop the Rain”, “You Bring Me Joy” e “De mi Enamórate”. In particolare, bisogna ricordare una canzone che divenne l’inno tropicale degli anni ’90 “I Like It Like That”, ottenendo subito un grande successo mainstream e venendo anche utilizzata come colonna sonora per un film con lo stesso titolo.

Sabato 22 luglio sarà un altro gruppo leggendario a scaldare la Ticketmaster Arena: Enanitos Verdes, una band nata nella città di Mendoza, in Argentina, nel novembre 1979 con Marciano, Felipe e Daniel Piccolo, che ha riscosso subito grande successo e nel giro di pochi anni è diventata una delle più popolari della musica rock in lingua spagnola.

Tra i brani più famosi di Enanitos Verdes sicuramente “Lamento boliviano” del 1994, incluso nell’album “Big Bang“, che diventa Disco de Platino in Argentina e che nel 2005 è stato riportato al successo nella versione bachata di Toke D Keda, diventando un classico della bachata.

Altri eventi della settimana: lunedì 17 luglio l’appuntamento con One Two One Two con Radio M2o, martedì 18 luglio l’ormai consueta Ladies Night, Schiuma Party mercoledì 19 luglio in occasione di Astralys, l’appuntamento del Milano Latin Festival dedicato alla musica dance, latin house ed elettronica.

Per quanto riguarda il ballo, tutte le sere danze e coinvolgente animazione nelle diverse Piazze da Ballo – Cuba, Santo Domingo e Urban – con ballerini esperti ed animatori pronti a coinvolgere tutti i presenti in balli scatenati.

Possibilità di gustare pietanze tipiche nel ristorante argentino e nella zona Street Food con degustazioni della Repubblica Dominicana, dell’Ecuador, del Perù, del Venezuela e del Brasile. Infine, si può fare un po’ di shopping nell’area dedicata all’artigianato.

Per quanto riguarda l’arte e il folklore, prosegue fino al 29 luglio 2023 nel Salone delle Nazioni la Mostra collettiva Difendiamo la bellezza del nostro pianeta: Natura, vita, madre terra e cambiamenti climatici.

Mercoledì 19 luglio Festa delle Tradizioni popolari. I patrimoni orali e immateriali dell’umanità sono espressioni della cultura immateriale del mondo, che l’Unesco ha inserito in un apposito elenco. I capolavori immateriali si affiancano ai siti patrimonio dell’umanità: mentre questi ultimi rappresentano cose tangibili (come un parco naturale, una città o un complesso archeologico), i primi rappresentano antiche tradizioni, che spesso non hanno una codificazione “scritta” ma sono tramandate oralmente nel corso delle generazioni. Lo scopo di questa Festa è valorizzare la salvaguardia della diversità e dei diritti culturali dei popoli.

Biglietti per concerti e ingresso in vendita su www.Ticketmaster.it o all’ingresso il giorno dell’evento.