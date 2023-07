NUOVO MARKET SOLIDALE A MILANO, ASSESSORE LUCCHINI: CIBO DIRITTO DI TUTTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2023 – “Questa è la dimostrazione di ciò che in Lombardia sappiamo fare, collaborando tutti insieme: istituzioni, privati, terzo settore, per essere concretamente vicino a chi ha più bisogno”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini inaugurando oggi il nuovo Market solidale aperto in viale Bodio 16 a Milano da Fondazione Progetto Arca grazie al sostegno di Fondazione Fiera Milano, JTI Italia, Osama e la collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Milano.

IL MARKET – Il Market solidale di viale Bodio nasce dall’esperienza del modello consolidato a Rozzano, dove sorge da 4 anni un emporio solidale attraverso il quale Progetto Arca garantisce un sostegno alimentare a 350 famiglie della zona.

Il nuovo punto inaugurato nel capoluogo, in questa fase di avvio, aiuterà 150 nuclei familiari in difficoltà che risiedono in particolare nei quartieri del Municipio 9 di Milano.

COME FUNZIONA – Le famiglie beneficiarie vengono individuate dai servizi sociali o segnalate da associazioni partner. Prima di accedere al market, gli assistenti sociali di Progetto Arca valutano la composizione del nucleo familiare (presenza di minori e anziani), la condizione socioeconomica, la situazione abitativa e lavorativa, i bisogni primari. Per ognuna di loro, il programma personalizzato di sostegno dura 6 mesi, rinnovabile per altri 6.

La spesa viene fatta su appuntamento (il market è aperto tre pomeriggi a settimana per le famiglie selezionate) scegliendo in base alle proprie esigenze fra prodotti freschi e a lunga conservazione, alimenti e beni per l’infanzia, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale. Con un’attenzione anche alla povertà educativa, sono presenti anche libri e quaderni.

LA CARD – Alle famiglie viene assegnata una card a cui sono associati dei punti sulla base del numero di componenti del nucleo familiare. Con questi punti, che si rinnovano mensilmente, è possibile acquisire i prodotti del market. Oltre a garantire il supporto alimentare, l’obiettivo è aiutare le famiglie a gestire meglio le risorse: per questo è presente la figura dell’educatore finanziario.

DIRITTO AL CIBO – “A partire dal 2017 – ha ricordato l’assessore Lucchini – Regione Lombardia promuove misure per la promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo. Complessivamente, dalla prima edizione ad oggi, sono stati stanziati circa 8,5 milioni di euro. Risorse importanti che non rappresentano mai un costo bensì un investimento sociale a sostegno delle famiglie e di chi è a rischio marginalità. L’inaugurazione del Market solidale di Fondazione Progetto Arca, un autentico spazio di solidarietà e sostenibilità, testimonia la capacità e il valore delle progettualità sostenute. Esprimo gratitudine – ha detto – a chi ogni giorno rinnova questa alleanza sociale tra Istituzioni, Terzo settore e privati, dimostrando che solo insieme possiamo costruire una Lombardia sempre più inclusiva”.