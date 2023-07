Premiamo gli sportivi trezzanesi, aperte le candidature

Sabato 16 settembre dalle 10 alle 18 si terrà l’ottava edizione della Giornata dello

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 17 luglio 2023 – Per l’ottavo anno, il Comune di Trezzano celebra lo sport e le sue associazioni sportive con la “Giornata dello Sportivo”, in programma sabato 16 settembre dalle 10 alle 18 al parco Clivia di via Manzoni.

Saranno presenti le associazioni sportive con i loro stand e si potranno conoscere i corsi delle varie discipline sportive, delle scuole di ballo e della piscina ma anche le proposte culturali come i corsi dell’Università della terza età, della Scuola Civica di Musica e della Scuola di Disegno, oltre alle attività di Auser Insieme Trezzano. In programma anche tante esibizioni e l’incontro con l’autore Alfredo Panetta, con la presentazione di un’antologia sul rapporto calcio e poesia.

Come ogni anno, inoltre, l’Amministrazione comunale intende premiare le società e gli atleti

trezzanesi che hanno conseguito risultati di pregio durante la stagione sportiva 2022/2023. Associazioni e cittadini possono presentare le candidature entro il giorno 8 settembre, consegnando i curricula degli atleti presso l’Ufficio Cultura e Sport (via Boito 5) oppure inviando una mail all’indirizzo: sport@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.

“La Giornata dello Sportivo – dichiara Giulio Iorio, assessora allo Sport – è sempre un momento di grande partecipazione e socialità, l’occasione per ritrovarsi dopo l’estate con l’entusiasmo di ricominciare con le tante attività sportive e culturali offerte a Trezzano sul Naviglio dalle nostre numerose associazioni che ringraziamo perché rendono viva la nostra comunità e permettono a tanti bambini e ragazzi di crescere imparando i valori sani propri dello sport. Premieremo simbolicamente chi si è distinto per i suoi meriti sportivi, dando lustro al nostro Comune: inviateci le candidature e partecipate numerosi alla nostra festa dello sport”.

