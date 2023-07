Robecchetto con Induno tra gli otto vincitori di un bando nazionale

PER SINDACO GIORGIO BRAGA LA CULTURA PREMIA SEMPRE

La biblioteca ottiene un finanziamento di 8 mila euro

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto con Induno, 17 luglio 2023. La biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno è per volontà dell’Amministrazione comunale il cuore pulsante delle attività culturali che si organizzano nel corso dell’anno, coinvolgendo numerosi cittadini di ogni fascia di età e richiamando anche visitatori dal territorio.

Parola del sindaco Giorgio Braga, il quale aggiunge con soddisfazione: «La

cultura premia. Lo dimostra il fatto che la nostra biblioteca ha ottenuto un

finanziamento di 8 mila euro, nell’ambito del bando nazionale “Città che

legge”, per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e

della lettura, scaduto lo scorso 21 febbraio e relativo all’anno finanziario 2022.

Inoltre, Robecchetto con Induno è l’unico comune lombardo con popolazione inferiore ai 5000 abitanti tra i primi otto vincitori della graduatoria».

Il bando è rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge”

per il biennio 2022-2023. Ha messo a disposizione un totale di un milione di

euro, per selezionare e finanziare a livello nazionale 36 progetti “esemplari”

in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni e creare un

ecosistema favorevole alla lettura. È il caso di Robecchetto con Induno.

«La città di Robecchetto con Induno ha ottenuto la qualifica di “Città che Legge”

da parte del Cepell (Centro per il libro e la lettura) nel novembre 2022. –

ricorda la consigliera comunale con delega alla cultura Sofia De Dionigi

(Civitas) – Questa qualifica ha permesso di partecipare al bando, vincere e ottenere un finanziamento di 8 mila euro. È un risultato molto importante che è stato raggiunto soprattutto grazie all’impegno, la precisione e la professionalità delle dipendenti Sandra Meneghin ed Aurora Cattinelli dello staff della biblioteca civica “Alda Merini”.

Un risultato che, da un lato premia e incoraggia la scelta dell’Amministrazione

comunale di investire sulla cultura, dall’altro gratifica il lavoro svolto con dedizione ogni giorno dallo staff per la nostra comunità e il territorio, con proposte sempre più di alta qualità».

V.A.