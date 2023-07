Sicurezza e polizia locale a Corsico: alle critiche pretestuose rispondiamo con i fatti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 luglio 2023. In questi giorni leggiamo di alcuni consiglieri d’opposizione che attaccano in maniera strumentale il nostro assessore Stefano Salcuni. Critiche futili e non costruttive, che non rispecchiano il lavoro fatto in questi 27 mesi di attività in Giunta.

Alle critiche pretestuose, che evidenziano una scarsa conoscenza dei dati, rispondiamo con i numeri e con i fatti.

Abbiamo assunto 10 agenti in due anni: nel 2021 il comando era composto da 15 persone, oggi, dopo molta fatica, siamo a 23 agenti e se non ci fossero state alcune uscite fisiologiche, il numero sarebbe maggiore. Le assunzioni continueranno nei prossimi mesi.

A oggi abbiamo investito circa 500.000 euro in sicurezza tra videosorveglianza e nuova dotazione tecnologica. Nell’ultima variazione di bilancio sono stati previsti oltre 1.400.000 euro per la polizia locale, che copriranno il rinnovamento del parco auto, l’acquisto di tablet per snellire il lavoro in strada e l’installazione capillare sul territorio di un sistema di telecamere di ultima generazione. Ricordiamo che nel 2021 non c’era neanche una telecamera attiva: oggi Corsico ha un sistema di videosorveglianza che conta 51 telecamere, di cui 21 nei parchi.

Grazie alla stretta cooperazione con tutti gli uffici, a cui va sempre il nostro più grande ringraziamento, oggi Corsico riesce a ottenere finanziamenti importanti da bandi regionali e nazionali: l’ultimo bando vinto prevede la copertura del 70% di costi per un nuovo sistema di lettura targhe, che permetterà di verificare la regolarità di copertura assicurativa e revisione dei veicoli, di rilevare quelli rubati o segnalati e di effettuare un’analisi dei flussi di traffico anche in termini di impatto ambientale. La capacità di partecipare e vincere i bandi era uno degli obiettivi che ci eravamo dati al momento della nostra entrata in maggioranza.

Infine, vale la pena di menzionare alcuni dei progetti partiti grazie alla nostra presenza in Giunta: la rimozione dei veicoli abbandonati, la collaborazione con altri Comuni per strutturare operazioni mirate di prevenzione territoriale, la ripresa dei controlli presso i mercati per la verifica del rispetto delle norme igienico sanitarie.

C’è ancora tanto da fare, anche perché siamo ripartiti dopo anni difficili e dopo un periodo non breve di commissariamento, ma stiamo dando dimostrazione di impegno e responsabilità attraverso la realizzaziONE di obiettivi tangibili.

Rispediamo quindi al mittente le critiche pretestuose, con l’auspicio che su questi temi ci sia più correttezza e onestà intellettuale da parte dell’opposizione, e ribadiamo la nostra totale fiducia nel lavoro del nostro Assessore.

Gli attivisti e le attiviste del Movimento 5 Stelle – Corsico