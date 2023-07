Vacanze con Fido: cosa portare?

Milano, 17 luglio 2023 – L’estate, si sa, è tempo di vacanze e sono tantissime le persone che scelgono di trascorrerle in compagnia dei propri amici a 4 zampe, piuttosto che lasciarli a dog sitter di fiducia. Le vacanze con Fido rappresentano sicuramente un’esperienza positiva per cane e padrone, ma comportano anche delle responsabilità a cui è bene prepararsi per vivere ogni cosa nel migliore dei modi.

Come prima cosa è bene preparare tutta la documentazione di Fido che dovrà includere: il suo documento di riconoscimento, la certificazione delle sue vaccinazioni, un’eventuale assicurazione medica ed i riferimento del proprio veterinario di fiducia. Oltre alla documentazione, bisogna portare con sé degli oggetti indispensabili, quali: collare e guinzaglio, ciotola per l’acqua, copertina, sacchetti per la raccolta degli escrementi, farmaci di prima necessità, cibo e prodotti alimentari, cuscino o copri-sedie morbido ed imbottito su cui farlo sedere in auto.

Nella lista di prodotti da portare in vacanza non può assolutamente mancare la crema cicatrizzante per i polpastrelli dei cani, fondamentale per trascorrere una vacanza serena. Amusi, brand pet food alta qualità rappresenta anche un solido punto di riferimento anche per quanto riguarda la cura e l’igiene di Fido. La crema balsamo Amusi è un riparatore e protettivo per le zampe dei nostri pelosetti che aiuta la cicatrizzazione in caso di piccoli infortuni.

Nello specifico, aiuta a riparare le escoriazioni svolgendo un’azione antibatterica, grazie alla percentuale di propoli in essa contenuta. Protegge le zampe sia dai terreni caldi che da quelli freddi, grazie all’azione isolante della cera d’api. Il prodotto agisce come balsamo sui cuscinetti, grazie all’azione dell’olio di oliva e della calendula, per combattere la secchezza della pelle.

La crema cicatrizzante è prodotta con ingredienti biologici e naturali, la cui formula non contiene nichel, parabeni e siliconi, adatta sia a cuccioli che ad esemplari adulti nel caso in cui Fido dovesse leccarsi le zampe. L’olio d’oliva contiene vitamina E, clorofilla, fitosteroli e squalene dall’azione riparatoria e antinfiammatoria. L’estratto di calendula migliora l’idratazione e favorisce la rigenerazione dell’epidermide rendendo la pelle più elastica e resistente alle aggressioni esterne. La cera d’api ha proprietà idrorepellenti e protegge dal caldo/freddo le zampe di Fido creando uno strato traspirante ed idratante sulla cute.

L. M.