Archiviati due weekend intensi, c’è la Ceriano blu night

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 luglio 2023 – Tre giorni di grande partecipazione per il fine settimana di festa con la Pro Loco, poi gli scacchi, il coro Enjoy, lo spritz con i deejay e le poesie: prossimo appuntamento con i mezzi d’emergenza e gli uomini e le donne della prevenzione e dei soccorsi. Prosegue con ritmo calzante l’edizione 2023 dell’Isola pedonale in centro, che propone ogni fine settimana un’iniziativa diversa con l’obiettivo di coinvolgere persone di ogni età e far trascorrere piacevoli serate in compagnia. La festa della Pro Loco ha visto la partecipazione di moltissima gente, nelle quattro occasioni in cui è rimasto attivo il ristorante, venerdì, sabato e domenica a cena, oltre che domenica a pranzo, con grandi apprezzamenti per la qualità dei piatti proposti. “Abbiamo avuto un riscontro molto positivo sul menù e sulla qualità dei piatti serviti” -conferma Carlo Cattaneo, presidente della Pro Loco. “Durante la festa sono stati in servizio mediamente 35 volontari della Pro Loco a cui si sono aggiunti anche gli animatori dell’oratorio per il servizio ai tavoli, a cui va il nostro grazie. Prossimo appuntamento all’inizio di ottobre per la tradizionale Festa dei cortili”.

Martedì 11 luglio è stata la volta del tradizionale torneo di scacchi sotto le stelle, organizzato dall’Asd Scacchistica cerianese e giunto alla 27esima edizione, ospitato dai volontari di Villa Rita al Giardinone.

Venerdì sera protagonista il Coro Enjoy che ha proposto un eccezionale ed apprezzatissimo concerto, mentre sabato sera è stata la volta dello “Spritz party” con la musica dj set ed infine, domenica, l’appuntamento con “Respirando poesia”, le letture di poesie in piazza a cura di Patrizia Varnier, con gli interventi musicali degli Alima’s Route.

Per il prossimo fine settimana, sabato 22 luglio è in programma la “Ceriano blu night”, serata dedicata a conoscere gli operatori del soccorso con la presenza di equipaggi e mezzi speciali di diverse Forze dell’ordine, associazioni di volontariato, squadre di pronto intervento. Ci sarà la musica con dj set di C8&Campastyle, l’animazione per i bambini, la presenza delle majorettes per una serata coinvolgente, dalle 18 alle 23. “Prosegue con successo l’offerta di serate interessanti e coinvolgenti nel nostro centro cittadino” -commenta l’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Romana Campi. “Ci stiamo avvicinando al completamento del programma del mese di luglio, in attesa della ripresa a fine agosto con la festa patronale. Anche quest’anno abbiamo avuto l’occasione di trascorrere momenti piacevoli in compagnia grazie anche alla collaborazione di associazioni e attività del paese”.