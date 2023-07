INCIDENTE A GARBAGNATE MILANESE/MI, IL CORDOGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SCOMPARSA DEL GIOVANE INVESTITO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2023 – “Regione Lombardia esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia del quindicenne che ha tragicamente perso la vita dopo un incidente a Garbagnate Milanese. Ci auguriamo, poi, che la ragazza rimasta ferita nello scontro possa riprendersi”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, intervengono sul tragico incidente che ha coinvolto due giovani in provincia di Milano. I ragazzi stavano attraversando sulle strisce pedonali e sono stati travolti da un furgone, guidato da un automobilista positivo all’alcoltest e senza patente.

“Regione Lombardia – aggiunge La Russa – è molto sensibile ai temi della sicurezza stradale. Abbiamo pianificato controlli mirati nei confronti degli automobilisti per verificare che non ci si metta al volante in stato di ebrezza o di alterazione. I servizi verranno effettuati dagli agenti della Polizia Locale con i kit adeguati, per gran parte del periodo estivo, soprattutto a Milano e nella sua provincia. Attraverso queste azioni vogliamo contribuire a prevenire tragedie come quella odierna. Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini. Chi beve – conclude l’assessore regionale – non deve mettersi alla guida”.

