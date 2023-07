(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 18 luglio 2023 – Stamane, intorno alle ore 8.40, all’altezza dell’incrocio tra via San Cristoforo e via Fogazzaro, un 43enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano, dopo un incidente con suo mezzo elettrico.

Redazione