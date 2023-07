PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. SEMPRE PIÙ STRETTA LA COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO

Milano, 18 luglio 2023 – Oggi, presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco di via Ansperto, l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Marco Granelli e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Fabrizio Piccinini hanno firmato un protocollo per la gestione operativa delle emergenze e per l’assistenza alla popolazione, nell’ambito della protezione civile e della difesa civile.

L’obiettivo è rendere sempre più efficace la risposta ai bisogni della cittadinanza in caso di condizioni meteo avverse e di scenari di intervento per calamità naturali o rischi antropici che richiedano l’intervento tecnico operativo dei Vigili del fuoco e durante i quali le squadre della Protezione Civile possano offrire un contributo operativo e logistico efficace.

Il protocollo ha una durata triennale e la collaborazione, che si basa sulle esperienze maturate tra le parti, si apre anche alla formazione e all’addestramento dei volontari comunali e delle associazioni di volontariato di Protezione civile.

La collaborazione avverrà anche nel corso di esercitazioni o nella formazione delle colonne mobili in soccorso di popolazioni colpite da eventi avversi.

“È importante rafforzare queste collaborazioni nell’interesse della sicurezza dei cittadini e delle cittadine – dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza e Protezione civile -. Per intervenire rapidamente ed efficacemente in emergenza e in situazioni molto diverse tra loro è necessario aver collaudato e rafforzato metodi di lavoro e condividere formazione e operatività. Siamo felici di mettere a disposizione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco uomini e mezzi della Protezione civile”.

Il Direttore regionale Fabrizio Piccinini esprime particolare apprezzamento: “L’iniziativa è fortemente voluta da entrambe le parti istituzionali nella certezza che la sinergia operativa costituisce senza dubbio un valore aggiunto per raggiungere risultati operativi sempre migliori a vantaggio della collettività”.