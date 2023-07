Busto Arsizio (VA). Incidente tra moto e bici, grave ciclista 43enne

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 19 luglio 2023 – Stamane, intorno alle ore 8.00, in viale Industria, una moto e una bici si sono violentemente scontrate. Per il forte impatto il ciclista ha riportato traumi multipli rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, mentre il motociclista, un uomo di 45 anni ha riportato un trauma cranico e uno ad un arto superiore. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese, mentre il motociclista a Legnano in codice giallo.

Redazione