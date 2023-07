Commemorazione Borsellino, Pollini (M5S): «Le parole che oggi commuovono si riempiano di significato ogni giorno dell’anno»

Paola Pollini (Presidente Commissione regionale Antimafia): «Oggi è il giorno del ricordo e della memoria, in cui dobbiamo fermarci e trovare il tempo di raccontare a chi non c’era chi è stato Paolo Borsellino, chi era Giovanni Falcone, chi erano gli uomini e le donne della loro scorta e soprattutto cosa ha significato il loro sacrificio per la storia del nostro Paese. Abbiamo il dovere di tenere vivo l’esempio che questi servitori dello Stato hanno lasciato celebrandoli oggi, ma comportandoci di conseguenza durante tutti gli altri giorni dell’anno. Sia nell’esercizio delle nostre funzioni pubbliche, sia nella nostra quotidianità di semplici cittadini. Abbiamo sentito in questi giorni parole sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che non vogliamo più sentire. Non si sconfigge la mafia, limitando gli strumenti che hanno permesso di combatterla. Solo così le parole e i gesti, come l’illuminazione di Palazzo Pirelli richiesta dal nostro gruppo, che oggi ci commuovono, continueranno ad avere significato ogni giorno dell’anno» così la Presidente della Commissione regionale Antimafia, Paola Pollini, a margine della cerimonia “Il fresco profumo di libertà – Milano ricorda Paolo Borsellino e le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio” svoltasi presso i Giardini Falcone – Borsellino di via Benedetto Marcello a Milano.

Milano, 19 luglio 2023