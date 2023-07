Corsico (19 luglio 2023) – L’ondata di caldo ha costretto a un cambio di programma per “Estate insieme”, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale per allietare bambini e adulti fino a Ferragosto.

L’animazione per i piccoli si terrà dalle ore 17.30 alle 19.15 tutti i sabati nei giardinetti di via Pascoli (anziché dalle 17.30 alle 19 in via Cavour), mentre l’inizio delle proiezioni all’aperto del “Cinema sotto le stelle” viene posticipato di mezz’ora, alle ore 21.30, tutti i venerdì.