MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2023 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, giovedì 20 luglio, alle 16.30 a Palazzo Marino.

La seduta si aprirà con l’“Approvazione del Piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali della città di Milano per il triennio 2023-2025”.

Seguiranno l’Aggiornamento dell’elenco degli immobili individuati come “patrimonio edilizio dismesso con criticità” e la Programmazione 2023-2025 – Variazione di Bilancio.

Il Programma dei lavori prevede poi una serie di debiti fuori bilancio e le modifiche allo Statuto della Fondazione Accademica d’Arti e Mestieri dello Spettacolo.

In chiusura, mozioni e ordini del giorno, la Nomina dei membri della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e l’elezione di un componente effettivo della Commissione elettorale comunale in sostituzione della Consigliera Angelica Vasile, componente dimissionario.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina Youtube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno a firma della Consigliera Francesca Cucchiara (Europa Verde): “Estensione dell’orario per usufruire del servizio Bikemi”.

Mozione del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): “Costituzione Associazione ex Consiglieri del Comune di Milano”.

Mozione della Consigliera Lisa Noja (I Riformisti Lavoriamo per Milano con Sala) e altri: “Iniziative per promuovere l’accesso delle donne con disabilità ai servizi di assistenza e supporto alle vittime di violenza”.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Beppe Sala sindaco): “Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette”.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico): “Sul Fondo Unico Giustizia”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Sospensione aumenti tariffe per uso palestre comunali”.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Beppe Sala sindaco): “Realizzazione di una preventiva analisi agronomica su tutte alberature presenti nell’Area boscata “Casa del Giovane la Madonnina”.

Mozione a firma del consigliere Samuele Piscina (Lega): “Proroga deroga di 50 giorni di accesso in Area B”.

Ordine del giorno a firma delle Consigliere Roberta Osculati e Alice Arienta (Partito Democratico): “Attivazione di percorsi specifici per la preparazione al matrimonio o unioni civili e divulgazione di informazioni sul tema”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Istituzione di nuovi Nidi comunali ed incremento dei Servizi dell’infanzia in tutti i Municipi di Milano”.

Ordine del giorno dei Consiglieri Valerio Pedroni, Alice Arienta, Filippo Barberis (Partito Democratico) e Giulia Pastorella (I Riformisti Lavoriamo per Milano con Sala): “Per trovare luoghi alternativi alle scuole come seggi elettorali”.

Ordine del giorno a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega): “Futuro Stadio Meazza e delle società sportive AC Milan ed FC Inter nella Città di Milano”.

Mozione a firma della Consigliera Alice Arienta (Partito democratico): “Valorizzazione turistico culturale dei mercati coperti in attuazione della Food Policy di Milano”.

Mozione a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Realizzazione di un monumento alla Costituzione e alla bandiera della Repubblica in una piazza della città (si propone piazza della Repubblica)”.

Mozione a firma del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Di impulso al Sindaco per la definizione di un Accordo di programma atto alla valorizzazione della struttura penitenziaria di San Vittore onde destinare, come auspicato dal Ministro Nordio, il relativo valore monetario per l’edificazione e/o ristrutturazione di altri luoghi di detenzione”.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): “Esenzione IMU per alloggi sfitti destinati al social housing”.

Mozione a firma dei consiglieri Deborah Giovanati e Alessandro Verri (Lega): “Soluzione rispetto alla problematica delle non ammissioni ai Nidi paritari comunali di Milano”.

Mozione dei consiglieri Samuele Piscina, Silvia Sardone e Alessandro Verri (Lega): “Costituzione del Comune di Milano quale parte civile contro i danni causati dagli attivisti del movimento ambientalista ultima generazione al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): “Pasti dipendenti comunali”.