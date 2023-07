Occupavano abusivamente uno stabile in stato di abbandono, sorpresi e denunciati dalla Polizia locale di Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 19 luglio 2023 – Li hanno sorpresi in una situazione di totale degrado all’interno di uno stabile di proprietà privata in via dei Platani, un edificio da anni in stato di abbandono.

Nel pomeriggio di martedì 18 luglio due pattuglie della Polizia locale di Buccinasco, impegnate in operazioni di controllo in zone critiche del territorio dove insistono edifici e capannoni in disuso, hanno fermato due uomini di origine straniera che bivaccavano nell’immobile, occupandolo senza alcuna autorizzazione. Per i due soggetti saranno avviate le procedure amministrative di espulsione dal territorio nazionale.

“Ringrazio la Polizia locale per l’attento controllo del territorio – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e per l’intervento efficace che ha permesso di fermare due soggetti irregolari, già denunciati. È fondamentale però che la proprietà renda immediatamente inaccessibile l’edificio: l’immobile va messo in sicurezza e in condizioni di non essere occupato abusivamente. La proprietà potrà anche valutare un’eventuale querela nei confronti degli occupanti. Da tempo sollecitiamo i privati a riqualificare gli immobili in disuso, proprio per favorire la rigenerazione urbana e scongiurare tali situazioni di degrado”.

Redazione