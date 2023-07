PALAZZO MARINO. VENERDÌ LUTTO CITTADINO A MILANO IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE DELLE VITTIME DELL’INCENDIO NELLA RSA ‘CASA PER CONIUGI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2023 – Venerdì 21 luglio, alle ore 11 in Duomo, si terranno le esequie di Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi, le sei persone vittime dell’incendio avvenuto lo scorso 7 luglio nella RSA ‘Casa per coniugi’.

La Santa Messa, che sarà celebrata dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, è aperta a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno partecipare al momento di cordoglio.

In occasione dei funerali, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, in segno di dolore e partecipazione della comunità milanese, e ha disposto l’esposizione della bandiera civica a mezz’asta nelle sedi comunali.

Redazione