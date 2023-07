AGGRESSIONE MEDICO POLICLINICO – PIZZIGHINI (M5S): “RIVEDERE LA LEGGE REGIONALE, TUTELARE IL DIRITTO DI TORNARE A CASA”

Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “L’ennesima aggressione ai danni di un operatore della sanità non è più tollerabile. Il medico del Policlinico di Milano, al quale va la nostra solidarietà, picchiato selvaggiamente da un parente di un assistito all’interno di un reparto, deve mettere in allarme la politica. Regione Lombardia ha il dovere di intervenire con qualunque mezzo in suo possesso, per mettere fine a questo stillicidio e garantire al comparto sanitario tutela e sicurezza degli operatori sanitari. Esiste una legge regionale, bisogna rivederne i punti deboli con urgenza. Nei nosocomi gli operatori si mettono a disposizione dei pazienti, dedicano il loro tempo e la loro professionalità alla cura del prossimo, hanno il diritto di tornare a casa ogni fine turno. La sanità in regione Lombardia ha diversi problemi, fra questi: l’assenza di medicina territoriale che crea, quindi, affollamento e attese che spesso aumentano esasperazione e tensione” così la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini, in merito all’aggressione ai danni di un medico avvenuta nella giornata di ieri al Policlinico di Milano.

Milano, 20 luglio 2023