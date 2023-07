Concerti a Ippodromo La Maura: bus 64 e 78 deviati

In occasione dei concerti cambiamo il servizio delle linee 64, 78 e Q78.

25 Luglio, dalle 20 a fine servizio

Bus 78 e Q78

Verso via Govone devia e salta le fermate da San Siro Stadio M5 a via Ippodromo/via Diomede. Passa in via Tesio e via Patroclo. Verso Bisceglie il percorso non cambia.

26 Luglio, dalle 7 a fine servizio

Bus 64

Verso Bonola devia e salta le fermate da piazza Scolari a via Cilea/via Bacchelli. Passa in via Angioletti e via Balla. Verso Lorenteggio devia e salta le fermate da via Cilea/via Bacchelli a via Balla/via Rizzardi. Passa da via Mafalda di Savoia e via Balla.

Bus 78

Verso via Govone devia e salta le fermate da via San Giusto/via Dessiè a Lotto M1 M5. Verso Bisceglie devia e salta le fermate da piazzale Lotto/via Diomede e via San Giusto/via Dessiè. Passa in via Caprilli, via Gignese, via Gavirate, piazzale Segesta, via Rospigliosi e via Dessiè.