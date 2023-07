DOPPIO MALTO FA CINQUINA A MILANO CITTÀ CON L’APERTURA IN BICOCCA

Diventano cinque i ristoranti Doppio Malto nel capoluogo lombardo con l’inaugurazione di un nuovo locale all’interno del Bicocca Village.

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 20 luglio 2023. Dopo Navigli, San Babila, Duomo e Porta Romana, la ricetta della felicità di Doppio Malto fa cinquina a Milano città con una nuova inaugurazione nel capoluogo lombardo. Il ristorante aperto al pubblico oggi, giovedì 20 luglio, si trova all’interno del Bicocca Village, un luogo culto per i milanesi, soprattutto per gli amanti di cinema viste le 18 sale presenti al suo interno. Meta più che mai apprezzata da giovani e famiglie che ora potranno gustare la cucina semplice, genuina e creativa di Doppio Malto prima o dopo un bel film o durante una giornata di shopping.

Quasi mille metri quadri per ospitare circa 290 posti a sedere. Questi i numeri del nuovo locale di Doppio Malto aperto al Bicocca Village. Si tratta del 37° ristorante del marchio in Italia, il 40° in Europa. La birra è grande protagonista e i clienti potranno scegliere tra oltre quattordici tipologie di birre artigianali diverse, tutte di produzione propria, sia alla spina che in bottiglia da 33cl (anche gluten free), oltre che a cocktail classici e alla birra.

Doppio Malto alla birra combina il cibo in modo innovativo e gustoso proponendo una scelta ricca e varia che va dalla carne alla griglia agli antipasti, passando per insalate e dessert. Tra i best of di ogni categoria il godurioso Filetto lardellato, 250g di filetto di Black Angus con lardo alle erbe, rifinito con fiocchi di sale di Maldon e olio EVO, la grigliata mista, una selezione della migliore carne della casa servita per due persone in uno scenografico braciere da mettere a centro tavola, i galletti alla birra e le nuove tartare stracciatella e tartufo e alla carbonara. Per chiudere in bellezza, una bella selezione di dolci tra cui spiccano il classico e amatissimo Birramisù, tiramisù in barattolo con biscotti savoiardi inzuppati nella birra Black Stout e scaglie di cioccolato, e la Cheesecake all’italiana, crema di Robiola in barattolo e crumble di Sbrisolona con salsa al cioccolato o ai mirtilli. Nel nuovo menu estivo, presente sul locale di Milano Bicocca, debutta anche l’opzione no meat per tutti i burger a menu.

Felicità e divertimento sono parole chiave per Doppio Malto per questo all’interno del nuovo locale di Milano Bicocca i clienti potranno sfidarsi a biliardo, ping pong, biliardino e perfino a street soccer grazie alla presenza di un campetto di gioco ideale per rilassarsi al termine di una giornata di lavoro o prima di andare al cinema. Inoltre, la nuova apertura porta con sé due promo speciali: fino al 3 agosto la prima birra sarà gratis per chi pranza o cena al locale, mentre i bambini avranno un menù dedicato che sarà gratuito tutte le domeniche fino al 31 agosto.

Per maggiori info: https://www.doppiomalto.com/it/ristoranti/#/m/Milano_Bicocca

Il birrificio Doppio Malto nasce a Erba nel 2004 (CO). L’ingresso dell’imprenditore Giovanni Porcu ne fa in pochi anni una delle principali esperienze italiane legate al mondo della birra artigianale affiancando all’anima prettamente industriale del marchio il mondo del food retail. Doppio Malto diventa così un format di ristorazione in cui la birra di produzione propria è al centro della scena insieme ad un’offerta gastronomica semplice e genuina. Le birre di Doppio Malto sono oggi tutte prodotte nel nuovo birrificio in Sardegna (Iglesias), che ha una capacità produttiva di cinque milioni di litri. Il marchio conta ad oggi 40 locali tra Italia ed estero e l’espansione continua con nuove aperture in programma sia in Italia che in Francia, che porteranno a 50 il numero totale dei locali della rete.

