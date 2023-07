NATALE 2023. AL VIA LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI ALBERI, LUMINARIE E MERCATINI PER LE FESTIVITÀ  

Confermato il concept “Il Natale degli Alberi”. Nelle prossime settimane la pubblicazione dei bandi



(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 luglio 2023 – Alberi, installazioni luminose, mercatini, piste di pattinaggio: il Comune di Milano cerca sponsor e collaborazioni per dare forma e colore alle iniziative del Natale 2023. La Giunta ha definito le linee di indirizzo per l’individuazione dei soggetti pubblici o privati, fondazioni, associazioni e soggetti del Terzo settore interessati a realizzare progetti e attività per il periodo delle festività 2023-2024.

Gli avvisi pubblici dedicati saranno online nelle prossime settimane.



In continuità con gli scorsi anni, l’Amministrazione ha confermato il concept “Il Natale degli Alberi”, donato da Fondazione Bracco al Comune di Milano, per impreziosire piazza Duomo con il tradizionale albero e abbellire tante altre piazze e vie della città con abeti e altre idee creative. Le proposte e le installazioni elaborate nell’ambito di questo concept dovranno essere attinenti al tema, originali e di qualità, oltre che in armonia con il luogo in cui saranno collocate. I progetti dovranno essere sostenibili a livello ambientale ed energetico, con ricorso anche a tecnologie innovative.



“È grazie alla collaborazione e all’impegno di tanti sponsor che intendono contribuire con idee di valore ad accrescere l’attrattività della città che ogni anno, in occasione delle feste, riusciamo a offrire a Milano, ai milanesi e ai sempre più numerosi turisti la magia del Natale con i suoi alberi, gli addobbi, le installazioni luminose e i mercatini, da piazza Duomo fino a raggiungere quartieri decentrati – ha commentato l’assessora al Turismo Martina Riva -. Confido molto nella risposta di qualità e nel prezioso supporto che realtà pubbliche e private, associazioni e fondazioni sapranno garantire anche per il prossimo Natale: sono sicura che non mancheranno proposte creative e interessanti, solidali e sostenibili sotto il profilo ambientale”.



Il tradizionale mercatino nell’area di piazza Duomo sarà oggetto di specifiche procedure a evidenza pubblica. E, come forma di sinergia nell’ambito del tessuto commerciale cittadino, alle realtà che sponsorizzeranno la realizzazione di progetti illuminotecnici nelle vie del centro sarà richiesto di farsi carico anche delle luminarie di ambiti decentrati. Oltre alla possibilità di concedere patrocini, l’Amministrazione ha previsto contributi per un importo massimo di 60mila euro, da assegnare a soggetti senza scopo di lucro, come le Associazioni di Via.