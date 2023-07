Rho. Carta Solidale dall’INPS per i beni di prima necessità

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 luglio 2023 Sta per essere recapitata nelle case delle famiglie coinvolte la Carta Solidale per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dei nuclei con almeno 3 componenti in condizione di difficoltà economica (ISEE inferiore a 15mila euro). I beneficiari riceveranno, senza dover presentare alcuna domanda, una raccomandata da parte del Comune che comunica l’assegnazione della carta acquisti del valore di 382,50 euro una tantum. A quel punto potranno ritirarla in un qualsiasi ufficio postale e dovranno attivarla effettuando il primo acquisto entro il 15 settembre 2023, altrimenti la carta non sarà più valida. Si tratta di una carta elettronica prepagata per i pagamenti della spesa alimentare del valore di 382,50 euro erogata dall’INPS tramite i Comuni di residenza. Le famiglie che possiedono i requisiti necessari e che rientrano in graduatoria, riceveranno comunicazione tramite Raccomandata e potranno poi ritirare la Carta agli Uffici Postali. La Carta è stata inserita nella Legge di Bilancio 2023 e poi disciplinata dal Decreto 18 aprile 2023, firmato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentale e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.



Non è necessario inviare nessuna domanda. I beneficiari sono già stati individuati dall’INPS tra chi ha presentato domanda di ISEE, ha un indicatore inferiore ai 15mila euro annui e non percepisce altri aiuti (Reddito di Cittadinanza, Naspi e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà).Se il numero di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 15.000 fosse superiore al numero di carte assegnate al Comune, l’ordine di scelta avverrà in base all’ISEE; potrebbe pertanto capitare che siano esclusi nuclei con ISEE inferiore ad euro 15.000,00 per esaurimento della carte.



Il compito del Comune è di comunicare l’informazione ai destinatari e non può in alcun modo modificarle. Complessivamente è previsto il rilascio di n. 557 Carte nominative per il Comune di Rho. Sul sito www.comune.rho.mi.it tutte le indicazioni sui prodotti acquistabili e le regole che normano l’utilizzo della card.La Carta potrà essere utilizzata in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti alla convenzione di cui all’articolo 10 del decreto interministeriale. Alcuni negozi hanno aderito a una ulteriore convenzione, che prevede il 15% di sconto per chi paga con Carta Solidale. L’elenco completo e aggiornato dei negozi, si trova sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a questo link: sotto la voce “Adesioni alla convenzione Masaf/Associazioni del Commercio” si possono scaricare i pdf dei vari esercizi aderenti con l’elenco dei negozi di tutta Italia. “Recepiamo dal Governo questa misura a favore delle famiglie – commenta l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Crediamo che sia un aiuto, seppur limitato, per tutti coloro che sono in un momento di difficoltà economica. Ringrazio gli uffici che in queste settimane hanno lavorato per redigere tutti gli atti e le azioni necessarie a rendere operativo l’aiuto. Consapevoli dei reali bisogni delle famiglie, continueremo a lavorare negli uffici dei servizi sociali e in collaborazione con tutta la rete di solidarietà cittadina, per accompagnare chi è in difficoltà“.



V.A.