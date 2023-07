Settimo Milanese. ELEZIONI 2024, MOVIMENTO CIVICO CHIEDE LE PRIMARIE

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 20 luglio 2023. “Invito i partiti, le liste civiche e i movimenti che si riconoscono nei valori del centrodestra a sedersi attorno a un tavolo e a iniziare a ragionare sul programma e sul candidato sindaco in vista delle elezioni comunali della primavera 2024 a Settimo. Per quanto riguarda il candidato, la nostra proposta è quella delle primarie”. A parlare è Eugenio Fioravanti, leader di Movimento Civico per Settimo Milanese. “Le elezioni dell’anno prossimo hanno una rilevanza importantissima – afferma Fioravanti -. Mai come questa volta, il sentore comune è che, dopo quasi 80 anni, il ciclo della sinistra sia prossimo alla fine e che la città abbia voglia di novità. Ma per centrare l’obiettivo e far sì che Settimo possa finalmente voltare pagina occorre iniziare un percorso condiviso che, sentito anche il parere dei cittadini attraverso il voto delle primarie, ci porti a individuare la figura migliore per affrontare e vincere la sfida. Invito tutti, in particolare chi finora per sua scelta è rimasto in disparte, a lasciare da parte i personalismi e a collaborare fin da subito per il bene della città: l’occasione è irripetibile, non sprechiamola!”.

