COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA, SOTTOSEGRETARIO MAGONI: APPUNTAMENTO IMPORTANTE IN VISTA DEL MONDIALE DI VALENCIA E PER QUALIFICAZIONI A PARIGI 202

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2023. Il sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, ha assistito alla prima giornata di gara di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, atto finale della World Cup, al Forum di Assago (MI).

“È stato molto entusiasmante assistere a queste gare così eleganti e spettacolari – ha sottolineato e apprezzare la preparazione fisica ed il livello di concentrazione di queste ragazze. Per la prima volta la competizione si disputa a Milano e non ho voluto perdere l’occasione di presenziare all’evento. Regione Lombardia è certa che eventi di questa portata possano avvicinare i giovani sempre di più all’attività fisica perché ne colgano i benefici etici e per la salute”.

Durante questa Coppa del Mondo alcune delle atlete si giocheranno molto in vista del mondiale di Valencia e, poi, per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024; aspetti che amplificano la tensione della competizione.

“Immaginare l’emozione delle atlete mi riporta indietro nel tempo – ha ricordato il sottosegretario -, agli attimi prima di iniziare la mia discesa con gli sci. Momenti unici in cui ripercorri tutti i mesi di allenamento e sai che in quel giorno, in quei minuti, ti giochi moltissimo, della tua stagione e, forse, della tua carriera. Ringrazio il mondo della ginnastica e gli organizzatori per questa fantastica manifestazione e faccio il tifo per tutte le azzurre”.

V.A.