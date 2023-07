MALTEMPO, CARRA (PD): “COMPARTO AGRICOLO IN GINOCCHIO,

LA REGIONE PRETENDA CHE IL GOVERNO RICONOSCA A BREVE LO STATO DI CALAMITÀ”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2023. “Per il settore agricolo lombardo è fondamentale che lo stato di calamità venga concesso al più presto perché i danni del maltempo, o meglio, della crisi climatica, sono davvero ingenti e stanno mettendo in ginocchio tutto il comparto agricolo e agroalimentare, con produzioni compromesse e strutture danneggiate. L’assessore ha annunciato che farà la richiesta, bene, pretenda che il Governo agisca al più presto a difesa delle nostre aziende, così importanti per l’economia lombarda, per le tantissime famiglie che vi lavorano e per le nostre eccellenze alimentari.”

Lo dichiara il consigliere regionale Marco Carra, capodelegazione del PD in commissione agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia.