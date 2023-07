MONZA. SCUOLE: INTERVENTI E MANUTENZIONI PER PIÙ DI 25 MILIONI DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 luglio 2023 – È stato illustrato dal Sindaco Paolo Pilotto e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti, il piano complessivo degli interventi in corso di realizzazione e progettazione sugli edifici scolastici della città.

Gli alunni di undici scuole monzesi avranno a disposizione, già entro la fine del 2023, spazi esterni e giardini rinnovati, mentre sono in programma anche interventi di ristrutturazione e di adeguamento in diversi plessi che si protrarranno per alcuni mesi.

I lavori in corso in 11 giardini delle scuole

Grazie a uno stanziamento di 500.000 euro ricavato dall’avanzo di Amministrazione sono già in corso interventi manutentivi nei giardini di 11 scuole della città.

In particolare:

Scuola Elementare Volta : rifacimento del prato; opere a verde; inserimento parziale erba sintetica o nuova pedana in legno; inserimento attrezzature ludiche con pavimentazione antitrauma; manutenzione staccionata esistente/arredi in legno. I mporto : 90.000 €



: rifacimento del prato; opere a verde; inserimento parziale erba sintetica o nuova pedana in legno; inserimento attrezzature ludiche con pavimentazione antitrauma; manutenzione staccionata esistente/arredi in legno. I : 90.000 € Scuola Elementare Citterio : sistemazione/spazzolamento erba sintetica; inserimento rete recinzione divisoria per parcheggio; inserimento arredo; opere a verde e alberature. Importo : 20.000 €



: sistemazione/spazzolamento erba sintetica; inserimento rete recinzione divisoria per parcheggio; inserimento arredo; opere a verde e alberature. : 20.000 € Scuola Elementare Alfieri : sistemazione area pavimentata di 300mq; eventuale inserimento attrezzature ludiche; opere a verde e altre sistemazioni. Importo : 80.000 €



: sistemazione area pavimentata di 300mq; eventuale inserimento attrezzature ludiche; opere a verde e altre sistemazioni. : 80.000 € Scuola Elementare Don Milani : posa recinzione per orti; opere a verde ed eventuale Inserimento attrezzature ludiche. Importo : 15.000 €



: posa recinzione per orti; opere a verde ed eventuale Inserimento attrezzature ludiche. : 15.000 € Scuola Elementare Tacoli : riporto di terra da coltivo, fresatura e rifacimento prato; eventuali opere a verde e alberature. Importo : 35.000 €



: riporto di terra da coltivo, fresatura e rifacimento prato; eventuali opere a verde e alberature. : 35.000 € Scuola Infanzia Andersen : inserimento erba sintetica; manutenzione e/o rimozione giochi esistenti; inserimento nuove attrezzature ludiche e giochi in gomma con opere a verde. Importo : 70.000 €



: inserimento erba sintetica; manutenzione e/o rimozione giochi esistenti; inserimento nuove attrezzature ludiche e giochi in gomma con opere a verde. : 70.000 € Comprensorio Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia Libertà : inserimento nuove attrezzature ludiche e nuovi arredi; manutenzione giochi esistenti e realizzazione pavimentazione antitrauma; opere a verde.

Importo : 105.000 €



: inserimento nuove attrezzature ludiche e nuovi arredi; manutenzione giochi esistenti e realizzazione pavimentazione antitrauma; opere a verde. : 105.000 € Comprensorio Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia Mirò : inserimento nuove attrezzature ludiche; inserimento nuovo arredo: sedute – tavolini e gazebi; manutenzioni giochi e arredi esistenti; eventuale realizzazione pavimenti antitrauma; eventuali opere a verde. Importo : 55.000 €.



: inserimento nuove attrezzature ludiche; inserimento nuovo arredo: sedute – tavolini e gazebi; manutenzioni giochi e arredi esistenti; eventuale realizzazione pavimenti antitrauma; eventuali opere a verde. : 55.000 €. Asilo Nido Cederna : inserimento gazebo e nuove attrezzature ludiche; manutenzioni e opere a verde per ombreggiare. Importo : 20.000 €.

.

: inserimento gazebo e nuove attrezzature ludiche; manutenzioni e opere a verde per ombreggiare. : 20.000 €. . Asilo Monviso : inserimento nuove attrezzature ludiche e inserimento nuovo arredo. Importo : 10.000



: inserimento nuove attrezzature ludiche e inserimento nuovo arredo. : 10.000 Scuola dell’Infanzia Cazzaniga: realizzazione di area ludica inclusiva di 190 Mq, con attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma. Importo: 68.000 €

“Da molto tempo – ricorda il Sindaco Paolo Pilotto – le scuole chiedono di poter migliorare i loro giardini: alcune hanno avanzato la richiesta al Comune molti anni fa. Per questo abbiamo messo a disposizione mezzo milione per intervenire su una decina di giardini di scuole che richiedono gli interventi più urgenti.

Il giardino è uno spazio educativo importantissimo, per una fascia d’età che deve integrare il sapere con il movimento”.

Oltre 25 milioni per gli interventi nelle scuole

Ammontano a circa 25 milioni di euro gli interventi già previsti e in corso di progettazione nelle scuole della città, i cui cantieri vedranno la luce nel corso dei prossimi 12/24 mesi per le scuole:

Primaria Anzani : messa in sicurezza elementi non strutturali e rifacimento serramenti: importo € 500.000,00 interventi di efficientamento energetico: importo € 900.00,00 in fase di gara.



: messa in sicurezza elementi non strutturali e rifacimento serramenti: importo € 500.000,00 interventi di efficientamento energetico: € 900.00,00 in fase di gara. Primaria Bachelet: demolizione solette pericolanti e verifica solai piano terra

Importo € 300.000,00. L’intervento è in fase di esecuzione.



demolizione solette pericolanti e verifica solai piano terra € 300.000,00. L’intervento è in fase di esecuzione. Media Pertini : opere di adeguamento prescrizioni VVFF; importo € 350.000,00



: opere di adeguamento prescrizioni VVFF; importo € 350.000,00 Media Da Vinci – Scuola Materna Cazzaniga – Scuola Primaria Rodari – Scuola Primaria Buonarroti: posa linee vita e parapetti; importo € 300.000,00. In corso la chiusura del progetto esecutivo.



– Scuola – Scuola Primaria – Scuola Primaria posa linee vita e parapetti; € 300.000,00. In corso la chiusura del progetto esecutivo. Primaria Omero : sistemazione palestra. Importo € 200.000,00. I lavori sono finanziati a mutuo.

: sistemazione palestra. Importo € 200.000,00. I lavori sono finanziati a mutuo. Media Elisa Sala : ristrutturazione dei bagni; importo € 500.000,00. E’ in fase di chiusura il progetto esecutivo

: ristrutturazione dei bagni; € 500.000,00. E’ in fase di chiusura il progetto esecutivo Media Bonatti e Scuola Primaria Raiberti : irrigidimento scale. Importo € 85.000,00 – Progetto approvato.

e Scuola Primaria : irrigidimento scale. € 85.000,00 – Progetto approvato. Primaria Don Milani : lavori di adeguamento impianti; importo € 65.000,00.

: lavori di adeguamento impianti; € 65.000,00. Primarie Munari e Masih : adeguamento infrastrutturale ed antisismico. Importo € 500.000,00. In fase di chiusura il progetto esecutivo.

e : adeguamento infrastrutturale ed antisismico. € 500.000,00. In fase di chiusura il progetto esecutivo. Scuola Materna Pianeta Azzurro : interventi di adeguamento VVFF; importo € 600.000,00.

In corso la progettazione esecutiva.

: interventi di adeguamento VVFF; € 600.000,00. In corso la progettazione esecutiva. Media Confalonieri – Primarie Volta e Munari : rifacimento cortili scolastici; importo € 300.000,00.

In corso la progettazione esecutiva

– Primarie e : rifacimento cortili scolastici; importo € 300.000,00. In corso la progettazione esecutiva Primaria Rodari e Media Zucchi : adeguamento e messa in sicurezza edifici.

Importo € 600.000,00. In corso la progettazione esecutiva; opera da finanziare con mutuo.

e : adeguamento e messa in sicurezza edifici. Importo € 600.000,00. In corso la progettazione esecutiva; opera da finanziare con mutuo. Riqualificazione Scuola Materna Pianeta Azzurro : importo € 420.000,00. In corso la progettazione esecutiva.

: importo € 420.000,00. In corso la progettazione esecutiva. secondaria di primo grado Bellani : intervento di ristrutturazione con demolizione dell’attuale sede scolastica e ricostruzione all’interno della medesima area. Importo € 9.930.784,45.

: intervento di ristrutturazione con demolizione dell’attuale sede scolastica e ricostruzione all’interno della medesima area. € 9.930.784,45. ex Borsa via Boccaccio: lavori di restauro in corso; Importo : € 8.800.000,00

via Boccaccio: lavori di restauro in corso; : € 8.800.000,00 Nanni Valentini: rifacimento copertura; Importo: € 600.000 – progettazione in corso

Le opere finanziate dal PNRR

Grazie al finanziamento ottenuto tramite il PNRR è in corso di progettazione un intervento complessivo di Riqualificazione delle scuole situate nel quartiere San Rocco Omero, Pertini, Zara, Sauro (SUS strategie urbane sostenibili) per un totale di € 9.615.967,00.

Nello specifico, saranno investiti per le scuole:

Omero e Pertini 6.670.967 euro,

1.250.000 per la scuola Sauro

1.695.000 per la scuola Zara.

Ancora grazie al PNRR sarà sistemata la palestra della Scuola Primaria Bachelet per un importo di € 200.000,00.

“Stiamo cercando – spiega l’Assessore Marco Lamperti – di mettere a terra una serie di progetti di cui si parla da anni, dall’ex Borsa alla scuola Media Bellani, e una serie di grossi interventi come le quattro scuole di San Rocco, che avranno fine entro termine del mandato. Per noi lavorare significa fare progetti, indire le gare d’appalto, affidare i lavori, eseguirli, collaudare le opere e consegnarle ai cittadini senza troppe chiacchiere”.