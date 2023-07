Sezione boxe della Forza e Coraggio: uno sfratto ingiusto

“La storica palestra di boxe presente alla Forza e Coraggio è sotto sfratto; un trattamento ingiusto con un preavviso di soli 20 giorni per una realtà presente a Milano da 20 anni. Non solo attività sportiva ma presidio sociale che contrasta le devianze giovanili e punto di riferimento per tanti ragazzi che si sono riscattati grazie all’arte nobile. Sembrerebbe che dietro la scelta dei concessionari dello storico centro sportivo ci sia la volontà di realizzare campi da tennis; un film già visto a Milano dove spazi sportivi e sociali sono stati strappati dal business dei campi a noleggio da tennis e padel. Nessuna considerazione quindi per le realtà sportive che da anni sono un presidio territoriale e un sano punto di riferimento per i giovani milanesi. Sulla palestra di boxe della Forza e Coraggio l’Amministrazione comunale non può assistere passivamente. Occorre intervenire per salvaguardare questa realtà del territorio che opera da 20 anni in Municipio 5, proporre alternative dall’altra parte della città rispetto al Municipio 5 non è la soluzione, è necessario mantenerla nel quartiere considerando anche i locali sfitti di MM.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano (Fratelli d’Italia)