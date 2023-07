Trezzano. Controlli Polizia locale, fermate quattro persone

A seguito di una segnalazione di sovraffollamento di soggetti stranieri in uno stabile,

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 21 luglio 2023 – Nell’ambito dei controlli sul territorio e nel rispetto del Regolamento di Polizia urbana (approvato lo scorso novembre), nei giorni scorsi il personale della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio ha fermato quattro persone in uno stabile, in seguito alla segnalazione di un sovraffollamento in un immobile.

Si tratta di cittadini stranieri, di cui uno privo di qualsiasi titolo e documento di identificazione valido per la permanenza in Italia e già gravato da un provvedimento di espulsione come è stato accertato a seguito di rilievi di fotosegnalamento effettuati presso la Questura di Milano. Il giovane è stato pertanto trasferito all’Ufficio immigrazione della Questura.

Sono in corso, intanto, ulteriori accertamenti anche sugli altri soggetti fermati, alcuni sottoposti a misure cautelari personali.

“Ringraziamo il personale della Polizia locale – dichiara il vicesindaco Domenico Spendio – per i controlli sempre più puntuali e la vicinanza alla cittadinanza che, con spirito civico, si rivolge alle forze dell’ordine per segnalare abusi e situazioni illecite. L’aumento di agenti e ufficiali, uniti alla professionalità e formazione, stanno dando buoni frutti a tutela della sicurezza della nostra città”.

V.A.