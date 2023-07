Trezzano. Parco del Noce: di nuovo vandalizzata la Casa dell’acqua

Per la quinta volta la struttura è stata danneggiata e per il momento è chiusa. Intanto si stanno verificando le riprese delle telecamere per individuare i responsabili

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 21 luglio 2023 – Un nuovo atto vandalico ha danneggiata la Casa dell’Acqua nel Parco del Noce di via Gramsci/via Greppi. Un gesto incomprensibile – il quinto da quando la struttura è stata rinnovata e riqualificata – che danneggia tutta la cittadinanza che, ancora una volta, non può prelevare l’acqua buona, pulita e gratuita. La Casa dell’Acqua per ora resta chiusa, il danno provocato ne impedisce infatti l’uso.

“Ancora una volta il parco di via Gramsci viene colpito da un atto vandalico – dichiara il sindaco Fabio Bottero – e ancora una volta viene danneggiata la Casa dell’Acqua. Ci chiediamo chi si diverta a rovinare e manomettere i beni comuni (ricordo i pali della luce appena installati e i giochi inclusivi), strutture pagate con i soldi dei cittadini e di nuovo ripagate per le riparazioni. Tra le telecamere installate recentemente grazie a un finanziamento regionale, c’è anche l’occhio elettronico all’interno del parco del Noce e si stanno già verificando le immagini per individuare i responsabili”.

V.A.