VALLE SERIANA/BG, ASSESSORE SERTORI: FIRMATO ACCORDO TRA LOMBARDIA E COMUNITÀ MONTANA PER AVVIO STRATEGIA DI SVILUPPO

OLTRE 3 MILIONI PER 7 INTERVENTI SOSTENIBILI CHE RAFFORZERANNO SERVIZI A CITTADINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2023. “Firmato l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Seriana. Si dà pertanto attuazione alla strategia di sviluppo locale ‘Valle Seriana attrattiva e sostenibile ‘che, a fronte di un costo complessivo di 3.430.000 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 2.979.756 euro”.

Ne dà notizia Massimo Sertori, l’assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risrsa idrica.



La strategia, che interessa il territorio dei Comuni di Ardesio, Gorno, Parre, Premolo, Villa d’Ogna, Clusone e Ponte Nossa, si articola in sette interventi che prevedono il potenziamento della rete di mobilità sostenibile, la riqualificazione di alcuni percorsi sentieristici nonché l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico.



“L’obiettivo principale che si intende raggiungere – spiega Massimo Sertori – è lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse locali in un’ottica di sostenibilità”.

“Regione Lombardia, con l’attuazione di questa Strategia, – continua l’assessore Sertori – contribuisce a rafforzare i servizi per cittadini e turisti in una logica di sostenibilità territoriale”.



Gli interventi finanziati in Valle Seriana “sono volti – sottolinea – a potenziare la rete ciclopedonale, a valorizzare i percorsi e gli itinerari turistici e a ridurre i consumi energetici del patrimonio pubblico”.

“Le risorse che stanziamo, in un’ottica di contrasto allo spopolamento dei territori, puntano sulla riqualificazione e sulla valorizzazione delle risorse sociali, economiche e culturali locali”, conclude Sertori.



Regione Lombardia, a seguito dell’approvazione lo scorso 16 dicembre 2022 della graduatoria relativa alla manifestazione d’interessi per la presentazione di strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine, prosegue con il perfezionamento degli accordi di collaborazione con gli enti Capofila delle strategie ammesse e finanziate.

V.A.