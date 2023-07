BAREGGIO – UN’ALTRA STAGIONE DI LAVORI SULLE STRADE

(Mi-lorenteggio.com) Bareggio, 22 luglio 2023 – Bareggio e San Martino finiranno nuovamente ‘sotto i ferri’ per i lavori di asfaltatura.

“Andremo a concludere gli interventi di manutenzione straordinaria iniziati l’anno scorso – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro -. Per completare la tranche mancano la via Martiri di Bologna, l’ultimo tratto di via Gallina e il marciapiede di via Madonna Pellegrina verso Milano. Verrà inoltre sistemato il tratto di viale Morandi dove si è creato il ‘graffio’ sull’asfalto”.

Con altri fondi per le manutenzioni stradali, l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo riuscirà a intervenire anche su altre situazioni: “Andremo a riasfaltare la via Primo Maggio nel tratto da via Girotti al dissuasore – continua l’assessore Gambadoro – la via Girotti (tra via Roma e via Doria, con posa anche di paletti per il passaggio pedonale), la via Don Biella nel tratto caratterizzato da avvallamento) e i marciapiedi di via Monte Rosa e di via Milano nel tratto da via Piave a via Leoncavallo”.

Continueranno anche gli interventi di ripristino del manto stradale in tutte le vie interessate dagli scavi per la fibra e c’è anche una buona notizia che riguarda la via Santo Stefano: “La gara d’appalto si è chiusa e in questi giorni verranno assegnati i lavori – fa sapere l’assessore -, a breve conosceremo la data di inizio del cantiere”.

“Come abbiamo ribadito nell’ultima campagna elettorale – aggiunge il sindaco Linda Colombo – siamo consapevoli che sulla manutenzione di strade e marciapiedi c’è da fare un importante lavoro perché sono numerose le situazioni che necessitano di interventi. Già nella passata Amministrazione abbiamo messo mano a circa 30 strade e ora andiamo avanti. L’obiettivo, nel corso di questi cinque anni, è di riuscire ad arrivare ovunque”.